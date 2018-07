Cambia la estrategia para lograr consenso para el ajuste: Nación hará 66% del recorte

La administración central decidió cambiar la estrategia de negociación con las provincias en lo que se refiere al ajuste que tendrá el Presupuesto 2019 y pasó de ofrecer y pedir un esfuerzo en donde las provincias absorbían 50% del ajuste y la Nación una porción igual a plantear que la mayor parte de la carga quedará en manos del Estado

Según confiaron a El Cronista fuentes oficiales, los primeros en enterarse de esta modificación en la proposición fueron los ministros de Economía y Hacienda de las provincias de Cambiemos, los cuales escucharon la nueva propuesta ayer al medio día de boca de los ministros nacionales de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio.

"En pos de acordar con la oposición cambiamos el esquema. Vamos con los porcentajes de la Coparticipación y de los $ 300.000 millones de recorte el 66,7% lo haría la Nación y 33,3% las provincias. A partir de ese momento, cada jurisdicción tendría que bajar el gasto por el índice de Coparticipación", explicó una fuente del Gobierno.

El cambio del modo con en que la administración central plantea el recorte se resuelve en medio de una discusión paralela en la que se está trabajando en una nueva ley de Coparticipación.

"Nos explicaron esta modificación pero hay que seguir trabajando porque, aunque el ajuste sea mayor en la Nación, todo redunda en los fondos que llegan al territorio", explicó off the record uno de los que participó del encuentro en la Casa Rosada. "Para ser más específico, el ajuste mayor lo hace la Nación, pero en realidad no implica mucho porque ese dinero que ajustará la locación de esos fondos es en la provincia", agregó, en diálogo con El Cronista. En el entorno de Dujovne también dieron un poco más de precisiones al señalar que "pasamos al 1/3 y 2/3, no al 1/2 y 1/2", así, de los $ 300.000 millones, la Nación tendrá que recortar $ 200.000 millones.

A cambio de este esfuerzo, la Casa Rosada le pedirá a las provincias que "continuemos con el esquema de rebaja de Ingresos Brutos y Sellos". Los distritos gobernados por el Peronismo Federal están cuestionando los plazos establecidos en el Pacto Fiscal porque "se firmó con un contexto diferente, en donde las variables macroeconómicas eran positivas y el país crecía. Hoy eso no pasa". La respuesta de la administración Macri es que no quiere "que el ajuste lo pague el sector privado. Tenemos que bajar Ingresos Brutos para empujar la actividad económica y los sectores productivos" y aclaran: "el PJ insiste con no bajar Ingresos Brutos. Cambiemos va por la baja de impuestos y baja del gasto".

Pero el punto que llevan adelante los ministros de las provincias PJ es que quieren "igualdad" de condiciones con la provincia y la Ciudad de Buenos Aires en los subsidios a los servicios. "No es algo negociable", señalaron desde la región Centro.

Frente a esto, ayer la gobernadora María Eugenia Vidal lanzó un mensaje a sus pares en el que señaló que "el límite del aporte de la Provincia tiene que ser que no haga nuevamente una Provincia de Buenos Aires inviable. A partir de la recuperación del Fondo del Conurbano, que se logró con esta gestión, después de muchos años de silencio cómplice de quienes gobernaron, nuestra responsabilidad es poder decirle a los bonaerenses que vamos a hacer un esfuerzo, para contribuir con el gobierno nacional, pero en un camino que haga a la Provincia viable". Y avaló el nuevo esquema de negociación al señalar que "una medida justa, es que cada uno aporte en relación a lo que recibe. Que cada Provincia aporte en base a lo que recibe de coparticipación. Esa sería una medida razonable, consideran la realidad de cada provincia".

Pero mientras se establece este nuevo esquema con el que se busca un mayor acercamiento a las administraciones justicialistas, sus ministros y gobernadores siguen en la misma posición: "que digan cuánto van a cortar y cuánto planean recaudar".

El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, resumió la posición del Peronismo Federal al asegurar que "primero es necesario ver el Presupuesto, que expliquen con qué recursos van a contar y cómo se realizará el ajuste".

Desde otras de las provincias peronistas de peso en la discusión señalaron lo mismo y pidieron un "mayor detalle de cómo planean hacer el ajuste y con qué recursos van a contar el año que viene".

El pedido de detalles no está relacionado sólo con las partidas por donde Dujovne y su equipo están realizando la poda, sino por saber cuánto planea recaudar ya que los $ 300.000 millones que el Gobierno dice que necesita ajustar no contempla ingresos.

"Si deciden suspender la reducción de impuestos como las retenciones o Ingresos Brutos la cifra de ajuste sería menor, por eso es necesario que brinden más detalles para que sea una negociación seria", explicó un ministro que aún no pasó por la Casa Rosada.