Cámara pidió pulsera electrónica para Boudou: decide Lijo

La Cámara Federal confirmó la detención de Amado Boudou por presunta asociación ilícita y lavado de dinero y, en paralelo, rechazó un pedido de recusación con el cual el ex vicepresidente pretendía apartar del caso al juez federal Ariel Lijo. Pese al fallo en que rechazó la excarcelación, los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero le pidieron al juez de primera instancia que evalúe una posible morigeración de la detención, algo que podría traducirse en el control mediante una pulsera magnética o bien otra alternativa.

Además, el Tribunal desestimó el pedido de libertad que también hiciera el amigo de Boudou, el empresario José María Núñez Carmona, a quien se acusó de lavar dinero producto de un blanqueo de unos más de u$s 700.000 y $ 4 millones.

Lijo había detenido a Boudou el viernes 3 en su departamento de Puerto Madero al considerar que existía peligro de entorpecimiento de la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra: detectó que su amigo Núñez Carmona blanqueó capitales y luego los inyectó en sociedades que compartía con el ex vicepresidente.

Tras su detención, Boudou recusó al juez, planteó nulidades y además insistió ante la Cámara Federal con su libertad. Los jueces señalaron que se trata de una investigación por hechos de corrupción y ponderaron la "multiplicidad de causas" en contra de Boudou, las cuales "se encuentran en pleno desarrollo con un considerable número de medidas probatorias".

En ese sentido, adujeron que Boudou es un "importante protagonista" de los acontecimientos investigados y que del "análisis armónico de los distintos expedientes" se deducen "motivos suficientes para restringir su libertad".

En la actualidad no sólo hay secreto de sumario dispuesto por el juez de primera instancia sino que además el abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, se convirtió en imputado colaborador en las causas y aportó información clave. Por ello, los jueces sostuvieron que todo ello "sí revela un cuadro actual y objetivo que respalda la restricción" de la libertad del ex titular del Senado de la Nación.

En ese sentido, los camaristas refirieron a "riesgos procesales" que actualmente hay en la causa y no por su condición de ex funcionario público, algo que sí se da en el caso del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido en otra causa por la supuesta "influencia" que podría ejercer para entorpecer la causa.

"Nótese que la generalización indiscriminada de tal lógica supondría ignorar cualquier singularidad, imponiendo el automático encarcelamiento del funcionario -tanto pretérito como actual- por la mera imputación de un delito, con el caro precio de avasallar fronteras fundamentales del Estado de derecho", sostuvo Ballestero en su voto.

Y agregó que "las opiniones emitidas por los jueces en los casos sometidos a su decisión no autorizan su recusación cuando éstas hayan sido volcadas sobre puntos cuya dilucidación corresponde al juicio".

Boudou sigue detenido en el penal de Ezeiza y en los próximos días el juez Lijo deberá resolver si le da una forma de arresto alternativa.