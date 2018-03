Caló anunció que se reunificará la CGT

El líder de la CGT oficial confirmó que habrá una reunificación de las centrales sindicales y adelantó que habrá un cónclave el próximo 6 de junio y que para el 22 de agosto habrá CGT única. "Ya le pusimos fecha, vamos a la unidad", anunció Caló en el acto que reúne a gremilistas y sectores del PJ, incluido el kirchnerismo.

"Me preguntaron los periodistas y les aclaro que si hubiera ganado Scioli lo hacíamos también", explicó Caló, quien militaba en la central más cercana al gobierno kirchnerista.

Además dijo que la marcha "no es un acto en contra del Gobierno, es un acto en defensa de lo puestos de trabajo". "No hay cosa más triste que quedarse sin trabajo, así se rompen las familias".