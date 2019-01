Caída de la construcción, inversión y consumo cede la recuperación al sector externo

La actividad tendrá posibilidades de recuperarse en 2019, pero sólo tendrá chances liderada por las exportaciones, ya que la inversión y el consumo seguirán en retroceso.

"Las exportaciones es lo que uno espera que sea lo más dinámico debido al ajuste de los precios relativos, al sector agropecuario y a la producción de hidrocarburos, y a que Brasil crezca más rápido que en 2018 (de 1,5% a 2,5 a 3%) y que lo haga gracias al dinamismo de su sector industrial", dijo Gabriel Caamaño Gómez, economista de la consultora Ledesma, ya que espera que las ventas de bienes y servicios crezcan arriba del 15 por ciento.

Ayudarán la cosecha y los hidrocarburos, el crecimiento de Brasil y un tipo de cambio más competiivo

"Es un año de recuperación, no de crecimiento", dijo Caamaño Gómez, ya que espera que el PBI retroceda 0,5% promedio anual, aunque no descarta que dé levemente positivo. Sin embargo, no prevé que en 2019 se vuelva al pico de nivel de actividad, en marzo de 2018. Y que el cuarto trimestre arroje crecimiento interanual.

En cambio, Caamaño Gómez anticipa que la demanda interna corra de atrás, con una caída del 3,5 a 4% promedio anual. "La caída del 2° semestre (de 2018) es fuerte y deja un arrastre muy difícil de revertir. Es el efecto de la caída de los ingresos reales y la alta incertidumbre. En el caso de la demanda interna, afecta el ajuste fiscal, que implica baja del gasto corriente en términos reales y del gasto en capital", explicó.

Por lo pronto, 2019 también será un año en que deberá cumplirse el ajuste fiscal, se transitará la incertidumbre política con las elecciones presidenciales y las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda pública.

"Es un año de transición, con alguna ayuda del agro y otros sectores transables. Y con un consumo estabilizado. Mucha incertidumbre electoral. En el que se complican las inversiones. Se terminan de acomodar los precios relativos. Y el déficit cero suena más sostenible", dijo Jorge Neyro, economista de ACM, quien por el arrastre estadístico de 2018, prevé que el PBI caiga 1,7 a 2% en 2019, pero que el agro lo ayude a crecer en términos desestacionalizados.

Pronosticó que las exportaciones crezcan entre 15 y 20%. "Habrá un repunte de las exportaciones netas, derivado del mayor tipo de cambio real y sustitución de importaciones", dijo Neyro, quien explicó que las importaciones no van a repuntar en el corto plazo, debido a que están correlacionadas con la maquinaria importada y los bienes de consumo. "Las dos cosas están planchadas".

Estimó un superávit comercial de u$s 5000 a 6000 millones en 2019. "Dependerá de la cosecha y de cómo sigue la exportación de hidrocarburos, que se suma a las exportaciones industriales, que están repuntando", dijo Neyro.

"Las inversiones no irán bien el año que viene", agregó Neyro. La construcción tiene ciclos recesivos de 10 a 11 meses, "y recién está empezando". Entre las obras privadas, "las decisiones tienen mucha inercia" y la obra pública "va a mostrar contracción en términos reales porque hay que cumplir con la meta de déficit cero", explicó.

Anticipa que el consumo caerá entre 1,5 y 1,7 por ciento. "No será un año de recuperación del consumo", dijo Neyro, aunque estimó que cierta recuperación hacia fin de año si la inflación se modera y las paritarias comienza a recuperar el salario real.

Para Marcos Buscaglia, socio de Alberdi Partners, la actividad crecerá entre 0 y 1%, aunque con riesgo a la baja. No le llama la atención que la actividad haya crecido 0,9% mensual en octubre desestacionalizado. Cree que diciembre puede dar otro crecimiento mensual "muy limitado". Pero que el arrastre estadístico de 2018 será negativo en 2,5 por ciento.

En 2019, "todo el crecimiento estará dado por la cosecha buena de soja y maíz. Y dinamizado por las exportaciones y el crecimiento de Brasil", dijo Buscaglia. "El impacto de la cosecha en las cuentas nacionales es grande", dijo y recordó que la producción de soja y maíz está creciendo 40%. "En el segundo trimestre tendrá un impacto de 2% trimestre contra trimestre".

Buscaglia también espera un año positivo para el sector energético y que en 2019 "el consumo esté mejor que este año".

La consultora LCG coincidió en que "las exportaciones como el único motor dinamizador de la actividad el año que viene", ya que en un informe prevé que las exportaciones netas crezcan 24,8%, el consumo privado caiga 1,2% y la inversión, 0,9%, para que la economía caiga 0,1%.

En la misma línea, el IERAL de la Fundación Mediterránea prevé que el PBI se contraiga 0,4%, con exportaciones avanzando 14%, pero importaciones cayendo 8%, un consumo privado y público retrocediendo 3% y una inversión disminuyendo 13%.

"La reactivación no vendrá por el lado del consumo privado, que en promedio seguirá afectado por la caída de los ingresos reales, ni por el aporte del sector público, marcado por el compromiso de equilibrar las cuentas fiscales. Tampoco la inversión privada será un aportante significativo al crecimiento por factores que la afectan de manera contrapuesta: mayor rentabilidad para sectores transables vs. riesgo político latente que podría llevar a demorar decisiones a la espera del desenlace electoral. La obra pública seguirá en baja por la necesidad de cumplir con el compromiso fiscal y el aporte del sector privados vía proyectos PPP todavía cuenta con escaso financiamiento", explicó LCG.