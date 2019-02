Caída de 8,8% de producción de las pymes

La producción de las pymes industriales cayó 8,8% interanual en enero y 4,7% cuando se la compara con diciembre, sin desestacionalizar, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En la comparación contra enero de 2018, el declive se acentúa porque se compara contra un mes donde la actividad había crecido 3,4%, arrancando aquel año con buenas perspectivas.

"El sector no tuvo un buen inicio de año y bajó por noveno mes consecutivo. El uso de la capacidad instalada se redujo a 52,9 % y solo 27,5 % de las empresas consultadas crecieron. El descenso en la demanda interna fue muy fuerte y las exportaciones no repuntan, por lo que no ayudan a compensar la debilidad del mercado interno", describió CAME.

A pesar de la crisis de producción, los empresarios proyectan un dólar tranquilo este año, en torno a $ 49,8 para diciembre.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias pymes del país. El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) registró un valor de 78,2 puntos el mes pasado, un nivel 18% inferior que el alcanzado, por ejemplo, en enero de 2012.

Las bajas más acentuadas se dieron en "Material de transporte" (-17,7%), "Productos de madera y muebles" (-16,5%), "Calzado y marroquinería" (-15,5%), "Productos eléctrico-mecánicos, informática y manufacturas varias" (-14%), "Productos minerales no metálicos" (-13,3%), "Productos de caucho y plástico" (-10,6%), "Productos de metal, maquinaria y equipo" (-8,9%), "Productos textiles y prendas de vestir" (-8,4%), "Productos químicos" (-6,0%), "Papel, cartón, edición e impresión" (-5,9%), y "Alimentos y Bebidas" (-1,2).