Cafiero adelantó que el IFE se cobrará también el próximo mes

Después de la salida de Alejandro Vanoli de la ANSeS, se dirimió el debate interno dentro del Gobierno por el futuro del Ingreso Familiar de Emergencia durante la cuarentena: "Convoqué una reunión del Gabinete Económico para mañana para darle continuidad al IFE, para cubrir también el mes de abril", adelantó el jefe de Gabinete; Santiago Cafiero.

Cafiero era uno de los que auspiciaba su prórroga en lugar de la búsqueda de una herramienta alternativa, como evaluaba el saliente Vanoli, el primer eyectado de alto rango de la administración albertista. "Acordémonos que el que se está pagando aún y que se pagó durante el mes de abril fue el IFE que sacamos después del inicio del aislamiento. Cuando se empezó a prolongar vimos que teníamos que tener una medida concreta y como esto es dinámico también ahora, como lógicamente vemos que esto se prolongó también durante abril, ahora convocamos a una reunión para darle continuidad y abonarlo también durante abril, es decir abonar en mayo", explicó el jefe de los ministros en Radio Con Vos.

Por otra parte, el funcionario también habló de la nueva titular del ente previsional. "En la reunión de mañana va a estar Fernanda Raverta, que se incorporó de lleno a laburar con todo el equipo, así que muy contentos con eso. Fuimos a buscar a una compañera que tiene mucha militancia, mucho prestigio, que sabe gestionar, y que le va a imprimir esta cuota de territorialidad que estábamos necesitando por la cantidad de herramientas que se arman desde el Ejecutivo Nacional y que se terminan implementando a través del ANSeS"

Y, además, tuvo palabras hacia su ex titular. "Vanoli trabajó con mucha honestidad y la verdad es que yo no podría decir otra cosa. Lo cierto es que el presidente decidió darle otro dinamismo al ANSeS y por eso se buscó otro perfil de funcionario", sostuvo, antes de desestimar otro cambio de gabinete en el corto plazo: "No existe ese análisis de que haga falta alguno otro cambio en otro sector".

Por otra parte, Cafiero fue consultado por el cacerolazo del jueves por la noche en rechazo a la liberación de presos. "Las protestas ayudan, no hay que tenerle miedo a eso. Cualquier espacio democrático como el nuestro está dispuesto a escuchar los reclamos y en este caso nos parece que el Poder Judicial tomó nota del disgusto que había y empezó también a dictar normativas para regular lo que aparentemente había sido algún tipo de ligereza en el tratamiento de lo que se estaba dando".

"Acá se mezcló con mucha maliciosodad política de un sector de la oposición que trató de vincular esas acciones judiciales con el Poder Ejecutivo, que no tiene nada que ver, y ellos saben que no tiene nada que ver, entonces ahí hay cierta canallada y mezquindad de algunos líderes de la oposición que lo que buscaron es hacer politiquería a partir de esto que son cuestiones muy angustiantes", reprochó.

Frente al Día D del viernes para la propuesta argentina de reesctructuración de la deuda externa, Cafiero apuntó sobre un eventual escenario de default: "Trabajamos para que eso no suceda. Ahora, lo cierto es que también nosotros tenemos que ser muy responsables y plantear cuáles son los límites de una oferta que la argentina puede cumplir y no plantear un placebo para ganar un años Eso no sirve y no es algo que el Presidente quiere hacer".