Cafiero: "En las zonas donde hay mucho contagio, seguimos igual"

Luego de que los principales cuatro distritos del país desestimaran habilitar las "salidas recreativas", el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remarcó sobre la siguiente etapa de la cuarentena que comenzará mañana: "En las zonas donde hay mucho contagio, seguimos igual, el Presidente fue claro".

"Tenemos que entender que debemos tener un tratamiento diferenciado para la Ciudad de Buenos Aires que para Catamarca", remarcó el funcionario. "En Argentina hay una coordinación plena, independiente del color político", agregó, antes de aclarar: "Muchos gobernadores fueron contando la evolución que van teniendo: Jujuy, Entre Ríos y Mendoza tienen otra dinámica".

En una entrevista en radio La Red, el jefe de ministros remarcó que con el DNU "el Gobierno nacional fija las pautas generales y las pautas máximas, según las recomendaciones epidemiológicas" y que eso "luego será regulado y reglamentado por las provincias y jurisdicciones". "Las grandes ciudades deben desarrollar sus protocolos de manera diferente", acotó.

"Hemos sido ejemplares los argentinos, veo cómo hemos tomado las normas. Hay que confiar, la gente demostró que es responsable", pidió Cafiero, en defensa de las salidas diarias que, por ahora, naufragaron en las grandes urbes.

Por otro lado, Cafiero también defendió el proyecto para crear un tributo extraordinario a las grandes riquezas que se discutirá próximamente en el Congreso: "Estoy de acuerdo con el impuesto que propone Máximo Kirchner. Me parece muy válido. Esto no es ideológico, estamos hablando de una pandemia que ha arrasado con el mundo". "Cuando no teníamos coronavirus teníamos una deuda impagable que nos había dejado (Mauricio) Macri. Ahora tenemos una deuda impagable y coronavirus", cerró.