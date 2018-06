CTA: "Si no convocan a un diálogo, va a seguir habiendo conflicto"

En la mitad de la jornada del tercer paro general que las centrales sindicales convocaron en contra de la política económica del Gobierno, los dirigentes de las dos CTA pidieron que la administración nacional convoque a un diálogo social, caso contrario "va a seguir habiendo conflicto".

"Si no convocan al diálogo social en serio, vinculante, donde estén las 3 centrales de trabajadores y las centrales empresarias, va a seguir habiendo conflictividad", aseguró Pablo Micheli en una conferencia de prensa conjunta con otros dirigentes sindicales.

El dirigente sindical calificó de "espectacular" la medida de fuerza convocada para hoy. "Hay que parar este modelo económico que nos lleva al abismo", aseguró.

Luego de la conferencia de prensa, consultado por C5N, Micheli aseguró que las paritarias deberían garantizar un "piso" de aumento salarial de 30% para este año.

A su tuno, Hugo Yasky aseguró que el paro nacional es una "señal de rechazo inapelable" al acuerdo con el FMI. "El pueblo no quiere al FMI interfiriendo en las decisiones económicas. No quiere más ajuste, no quiere más hambre", aseguró.