CFK y un mensaje al Gobierno: usarán las mismas mesas testigo de las PASO

"Faltan apenas 5 días. En las PASO fue muy importante contar con información propia para evitar la manipulación de los datos", comienza el último tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Lo acompaña un video destacando el sistema propio del Frente de Todos de mesas testigo.

Es un aviso. Al Gobierno. Más específicamente al ministerio del Interior. El pasado 11 de agosto, a las 21, en el búnker K ya pronosticaban la abultada diferencia, que al final varió por pocas décimas con respecto al resultado provisorio, cuando Eduardo "Wado" de Pedro llamó a Rogelio Frigerio para reclamar la difusión de los números oficiales.

Gracias a los compañeros y compañeras de todo el país que lo hicieron posible. El 27 de octubre volvemos a contar con el compromiso de ustedes. pic.twitter.com/US1A2tU47w — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 22, 2019

"Los temores de siempre están pero no queremos que vuelvan a demorar los resultados", explicaron en el Instituto Patria el objetivo del tuit de la candidata a Vicepresidenta. En el cristinismo ya imaginan que la Casa Rosada podría estirar el misterio durante gran parte de la noche del domingo. Si bien no en agosto no ocurrió lo de 2017, en una votación más cerrada, se dio la particularidad de que Macri salió al escenario a reconocer una derrota cuando todavía no se conocían las cifras del Correo.

