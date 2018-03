CFK propuso un bono para jubilados

La senadora Cristina Fernández de Kirchner presentó ayer un proyecto de ley para recomponer mediante un bono los haberes de unos once millones de beneficiarios de la ANSeS por un monto equivalente al 8,8% de la prestación que reciben.

La iniciativa apunta a "recomponer la capacidad adquisitiva de los jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, AUH por embarazo, ex combatientes de Malvinas, madres de siete hijos y beneficiarios de la pensión del adulto mayor que cobren hasta diez mil pesos", se informó.

El proyecto firmado por la ex presidenta y los demás integrantes del bloque Frente para la Victoria-PJ del Senado apunta a que se otorguen "dos compensaciones extraordinarias" que implique por el 8,8% del total del ingreso. A diferencia del bono otorgado por el Gobierno, luego de que se aprobara la reforma previsional en diciembre pasado, el proyecto contempla que la compensación se haga efectiva en abril y mayo. Además, suma a los ex combatientes de Malvinas y a las pensiones para madres de siete hijos, que no fueron incluidos en el decreto del Ejecutivo. Estos últimos recibirán el beneficio retroactivo a marzo.

"El proyecto beneficia a casi once millones de ciudadanos y tiene como objetivo mejorar la capacidad adquisitiva de un amplio sector de la población", aseguraron asesores de la ex presidenta.

En los fundamentos de la iniciativa, la senadora subrayó que la reforma previsional de diciembre estipula un cambio en la fórmula de actualización de los haberes que significa "un congelamiento en términos reales del poder adquisitivo de las jubilaciones" y otras prestaciones de la ANSeS.