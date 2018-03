CFK cerró su tour de regreso con sólo la mitad de los senadores

La gira de regreso de Cristina Fernández de Kirchner, "Dólar Futuro-Claudio Bonadio Tour", duró 10 días. La ex Presidenta partió anoche a Santa Cruz, desde donde había regresado el pasado lunes, rompiendo su autoexilio público de la política. Hiperactiva tras el ostracismo, su agenda culminó ayer con dos últimas reuniones en el Instituto Patria, su inaugurado ‘think tank’, a 100 metros del Congreso.

Un balance positivo para el ex oficialismo en términos generales: lejos de la casi perfecta asistencia lograda entre los intendentes bonaerenses, que sorprendió a propios y extraños, ayer 22 senadores de los 42 (39 más aliados) del bloque PJ-FpV aceptaron la invitación del ex Secretario General de la Presidencia y ex Señor 5, Oscar Parrilli. Hubo 5 ausentes "con aviso", aclararon en el Instituto Patria: Eduardo Aguilar (Chaco, por problemas personales), Nancy González (Chubut, ídem anterior), Pedro Gustavino (Entre Ríos, ibídem); y María de la Rosa y José Mayans (ambos formoseños, con la excusa de precisar estar hoy en un acto de Mauricio Macri con el gobernador Gildo Insfrán).

El resto, incluyendo al titular del bloque, el rionegrino Miguel Angel Pichetto (que estaba en su provincia, a más de 500 kilómetros, por lo que no justificó su ausencia, más allá de su peronista instinto de supervivencia), fueron: José Alperovich , Walter Barrionuevo, Salvador Cabral, Julio Catalán Magni, Ada Itúrrez de Capellini, Dalmacio Mera, Beatriz Mirkin, José Ojeda, Omar Perotti, Rodolfo Urtubey, Gerardo Zamora , Norma Durango, Daniel Lovera y Gerardo Montenegro.

Al salir, temprano, antes de que culminara la reunión (en la que hablaban todos), la misionera Sandra Giménez afirmó que "no hubo cuestionamientos hacia Pichetto" ni a los demás ausentes, al tiempo que prometió que "la unidad del bloque es intocable". "Es un nuevo tiempo, no hay blanco o negro", agregó la senadora. Al igual que otros que aceptaron el convite, fue una de las integrantes del bloque del PJ-FpV que votaron la derogación de la Ley Cerrojo, marca que, desde lo discursivo K, iba a ser indeleble para merecer el destierro.

Su coterráneo, Juan Irrazábal, reveló que Cristina Kirchner cuestionó la designación de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz, propuestos por el Poder Ejecutivo para completar la Corte Suprema de Justicia. "Dio su opinión negativa por la forma en que fueron designados originalmente", señaló, recordando los decretos de necesidad y urgencia, rechazados incluso desde el propio Cambiemos.

Más tarde, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (de La Cámpora) añadió que la ex Presidenta se refirió al "pecado de origen" con el que "fueron concebidos los dos candidatos". Y ambos senadores transmitieron la opinión de la mandataria a favor de una ampliación del número de integrantes de la Corte, incorporando mujeres y legistas de todas las regiones del país.

Con comienzo demorado (los habían citado a las 17), Cristina Kichner fue la anfitriona de un contingente de científicos e investigadores: "Nos importa cómo les va a los otros, porque si al otro le va mal, a nosotros también". El sobreviviente ministro de Ciencia, Lino Barañao, no fue invitado. En cambio, asistió su ex vice, Alejandro Ceccatto, actual presidente del Conicet.

Con una nueva convocatoria de la militancia a Aeroparque, esta vez para despedirla, al cie rre de esta edición, Cristina Kirchner estaba embarcando en el vuelo AR1882 de Aerolíneas Argentinas que la llevaría de vuelta al sur, antes de su próximo regreso.