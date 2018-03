CFK, Aníbal F. y Boudou, en la agenda que la Justicia retoma hoy

Empezando por Cristina Fernández y siguiendo por Amado Boudou, la mayoría de los funcionarios que integraron el kirchnerismo en los últimos años comenzarán febrero con causas judiciales que los comprometen en Comodoro Py. A partir de hoy, con el comienzo de la actividad tras la feria de verano, los jueces federales comenzarán a profundizar sus investigaciones en los expedientes más sensibles.

Hotesur, la pesadilla de CFK

Iniciada por la diputada Margarita Stolbizer, la causa apunta a indagar sobre el patrimonio de la familia Kirchner y las irregularidades en la presentación de documentación en torno a la empresa hotelera que tienen en Santa Cruz. Desde sus comienzos, a finales de 2014, la llevó adelante el juez federal Claudio Bonadio, quien había avanzado sobre el rol de Máximo Kirchner y de su prima Romina Mercado, al punto de tener casi definidas sus citaciones a indagatorias. Pero un recurso de Mercado fue avalado por la Cámara Federal y a Bonadio lo apartaron. El caso lo tomó Daniel Rafecas, el mismo juez que archivó la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento contra CFK.

Boudou y dos juicios seguros

Habrá que ver si se llevan adelante durante 2016 o si las demoras crónicas de la Justicia lo trasladan otro año más, pero los dos juicios contra Amado Boudou son apenas una cuestión de tiempo. La acusación más emblemática contra el ex vicepresidente es la del caso Ciccone, en la que fue procesado por el juez Ariel Lijo por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por interceder ante la AFIP para gestionar una moratoria especial para la ex imprenta Ciccone. El otro caso en el que irá a juicio es el que instruyó Claudio Bonadio, quien lo procesó por la compra de un auto con papeles falsos. Por otra parte, Norberto Oyarbide debe resolver si lo procesa por haber recibido dádivas en una causa en la que ya fue indagado. Sergio Torres lo imputó por la compra de autos de alta gama durante su paso como ministro de Economía.

Aníbal F y el Plan Qunita

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández no está exento de las investigaciones de la Justicia y se encuentra comprometido en el caso que investiga sobreprecios en el denominado Plan Qunita que lanzó el kirchnerismo el año pasado. La denuncia la radicó Graciela Ocaña e incluye también a los ex ministros de Salud Juan Manzur y Daniel Gollán, que como Aníbal fueron citados a declarar por Bonadio, quien debe definir si amplía la investigación o los procesa. No obstante, el ex jefe de ministros puede también ser investigado de nuevo por su presunto rol en la causa del triple crimen de General Rodríguez. En el juicio en el que se condenó a los hermanos Lanatta y Schillaci a perpetua, Aníbal no fue apuntado, pero luego de los dichos de Martín Lanatta podría volver a ser investigado.

De Vido, también en la mira

El ex ministro de Planificación Julio De Vido es otro de los ex funcionarios que tienen causas en su contra. La que puede tener novedades en el corto plazo es la que Bonadio tiene a su cargo por sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado. Pero además, tras el juicio por la Tragedia de Once, el Tribunal Oral Federal número 2 ordenó que se investigue nuevamente su rol. Bonadio, justamente, lo había dejado afuera de los 29 procesamientos por el siniestro ferroviario de 2012 en el que murieron 51 personas.

Una lista muy extensa

Entre las múltiples causas que involucran a funcionarios "K" aparecen también acusaciones contra el ex jefe del Ejército César Milani, por enriquecimiento ilícito, el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, por operaciones en la compra de dólar futuro, Juan Carlos Liuzzi (segundo del secretario legal y técnico Carlos Zannini) por enriquecimiento ilícito, misma carátula por la que se investiga al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.