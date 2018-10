CEPAL: "La inestabilidad en la Argentina no le permite tener políticas de Estado"

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), "en Argentina hay históricamente una inestabilidad que no permite tener políticas de Estado". Así lo definió Mario Cimoli, el economista italo-argentino designado hace dos meses como número dos de la organización que tiene sede en Chile.

Cimoli estuvo en Buenos Aires dentro del marco de un seminario en el que debatieron políticas de desarrollo para las Pyme. En una entrevista con El Cronista, se mostró a favor de debatir políticas que busquen mirar más hacia el futuro que quedarse en discusiones que considera antiguas. Definió que "el debate de la política económica en la región es muy ideológico".

Consideró que el Gobierno argentino "está manejando como puede" la situación actual, "dadas las condiciones". Y minimizó los riesgos de contagio.

— El FMI en un informe reciente menciona el riesgo que hay aún para los emergentes

— Estoy de acuerdo. El hecho se dio en cuatro emergentes, en Turquía, la Argentina, Sudáfrica y el año pasado en Brasil, es porque en esos países sigue vigente una fuerte restricción: tuvieron casi todos problemas de balanza comercial. Luego de 10 años se vuelve a presentar el mismo problema de siempre. Y cuando se están endeudando, suben la tasa de interés y la tasa de cambio en otro país, entonces los revientan. No leamos entonces que "no hizo la tarea". No la hicieron porque tuvieron que haber cambiado la estructura.

— ¿Cree que "el caso argentino" está resuelto?

— Lo están manejando como lo pueden hacer, dadas las condiciones. Espero que sí lo puedan resolver. Es una situación compleja, hay tensiones. Creo que el Gobierno es muy consciente de eso, lo que es bueno. Me parece muy bien también que el Gobierno siga implementando apoyo social. El manejo dependerá de la capacidad de Argentina pero también del contexto global.

— El mismo FMI pronostica que se achica el déficit de cuenta corriente para la Argentina, pero si bien mejora, aún quedaría en torno al 3%.

— Dicen que 3% de déficit razonable. Quizá se reduzca aún más, dada la restricción y la disminución del salario y demanda interna de los próximos meses. Hubo una disminución de los salarios reales en dólares, y yo diría también en pesos; entonces el tema golpea por las importaciones. Por otro lado, el trigo y soja puede ir bien, puede tener la Argentina una balanza mejorada. El punto es que también la condición estructural tiene que cambiar; una vez que se adecua los salarios en términos reales, hay que tener la otra parte de la competitividad, que es la política industrial y tecnológica porque de otra manera se vuelve a caer en al trampa de la restricción externa.

— ¿Ve riegos de contagio para la región?

— No creo que haya tanto. En Chile no, Perú tiene la macro bastante sólida. Puede haber una tensión, si sigue aumentando fuerte la tasa de los EE.UU..

"En la región el debate que se da quedó en el tiempo", dice Cimoli. Reclama políticas estructurales

— Pero eso parece que va a pasar...

— Sí, va a pasar. Pero por otro lado el aumento de las tensiones comerciales puede ayudar a algunos países como Argentina, por la desviación del comercio hacia China. Es el primer round, aunque el segundo es que va a bajar el comercio global. En un primer momento no sería negativo. El problema es que hay que trabajar sobre el sustento estructural. Y que el comercio es una variable importante: no sirve si abro todo ni si cierro todo.

— ¿Por qué Argentina tienen un PBI per cápita casi planchado, cuando en países de la región se ve una evolución favorable en las últimas décadas?

— Lo que pasa es que en Argentina hay históricamente una inestabilidad que no permite tener políticas de Estado. Para aumentar el PBI en modo sustantivo por años se necesitan políticas estables. Con las crisis se pierde mucho, no sólo porque cae el PBI, además caen las expectativas, la educación, generaciones enteras.

"El Gobierno argentino está manejando las cosas como lo pueden hacer, dadas las condiciones"

"El mundo que viene va a ser más difícil"

Mario Cimoli describió que los debates en la región tienen "discusiones viejas en su interior". Si bien reconoció que se deben dar, como sobre el comercio, sostuvo que tienen que incorporar además a las nuevas tecnologías, por ejemplo.

— ¿Qué deben hacer América latina y la Argentina para tener proyecto de desarrollo sustentable?

— La región depende muchísimo de la situación internacional. Es un "taker" que las señales económicas y la situación global. Una de las cosas más fundamentales que tiene que hacer la región es aumentar la productividad, que sigue siendo muy baja. Además, lo que le falta es que no tiene la perspectiva de lo que está pasando globalmente y tiene discusiones viejas en su interior. Por ejemplo, si es exclusivamente apertura o no de mercados o del comercio.

— Pero dar esas discusiones implican incorporar estas cuestiones también.

— No digo que no, pero la región necesita también una política productiva-tecnológica. Es necesario ver más allá. En la región cuando se quiere hacer el catching up, lo hacen para atrás, no para adelante. El debate en la región es muy ideológico de la política económica. Por ejemplo, campo sí o campo no; no pasa por ahí.

— ¿Qué otros obstáculos ve en la región?

— América latina es sorda a la integración regional. Se exportan más manufacturas al mismo mercado latinoamericano que al resto del mundo. Es una ventaja, pero no se están haciendo políticas en ese sentido. El tema es que el mundo que viene va a ser mucho más difícil. En ese sentido, felicito a la Argentina por plantear el problema del futuro del trabajo.

"Hubo una disminución de los salarios reales en dólares, y yo diría también en pesos"

Principios estructurales

Casi una obviedad proviniendo de un técnico de la Cepal, Cimoli resaltó la importancia de la estructura económica.

— Las restricción externa finalmente es la que termina operando. La tesis cepalina de la restricción estructural opera y funciona; y para resolver el tema hacen falta políticas sociales. Y para hacer políticas sociales, si no se las acompaña del otro paquete, también. Y que el comercio es una variable importante: no sirve si abro todo ni si cierro todo.

— ¿Qué rol cumple el comercio entonces dentro del debate que usted plantea?

— Es un instrumento: hay que saberlo manejar para que dé la capacidad de mejorar la situación. En una economía que está generando capacidades, si la abro y dejo entrar los productos a bajo costo, va a destruir esa capacidad. Tengo que dejar que esas capacidad se generen y luego voy abriendo. Quizá el que mantuvo todo cerrado no se dio cuenta de que tenía que abrir para permitir que las empresas fueran más competitivas. Ese clima de los extremos hace que no se desarrolle la política industrial.