CEO de Analytica: "Argentina necesita una quita de deuda en torno al 20 o 25% y reactivar Vaca Muerta"

Durante el programa Cosechas y Negocios, que se emite por Radio Con Vos, el economista y director de la consultora Analytica se refirió a Vaca Muerta y la deuda con el FMI. En declaraciones a Santiago Spaltro y Lucas Villamil, Álvarez afirmó que “la Argentina tiene que hacer una propuesta lógica con una quita en torno al 20 o 25%. Porque se necesita un acuerdo relativamente rápido. Se deben extender los plazos, bajar la carga de intereses porque al 8% no va a poder pagar".

"El año pasado no creció entonces una economía que no crece o que crece poquito no puede hacerse cargo de una carga de interés del 8% porque el ritmo del crecimiento de la deuda es mayor que ritmo el crecimiento de la economía. Y en un mundo de tasa 0% con rendimientos negativos en muchas economías puede haber un entendimiento”, afirmó el economista.

“El nivel de las inversiones que se necesitan en Vaca Muerta es imposible solventarlo con capital nacional, ahorro doméstico, entonces para capitalizar ese enorme potencial la Argentina tiene que tener la macro y la deuda es la condición necesaria”, expuso Rodrigo Álvarez, CEO de Analytica.

“Si Vaca Muerta no se puede desarrollar vamos a perder una oportunidad. Si no se desarrolla es porque la Argentina no ha logrado que el riesgo país baje, porque no ha logrado reglas de juego claras o convencer a los inversores. Entonces el empleo no va a crecer y vamos a estar en una situación compleja por muchos años”, explicó Álvarez en Cosechas y Negocios.

“Si comparamos el PBI de hoy de Argentina con el de hace 10 años es el mismo. Y la población creció”, comentó al programa Cosechas y Negocios.

Rodrigo Álvarez, economista y CEO de Analytica.

“Vaca Muerta puede convertirse en una política de Estado”, dijo el economista en sus declaraciones.

“La mitad de la cuota de los préstamos del FMI los tiene la Argentina. Es demasiado grande el peso para que nos deje caer. Esto no implica que el FMI quiera poner sus pautas, sus reglas y no implica que Alberto Fernández no vaya a negociar duro con ellos. Porque de esa negociación va a surgir la necesidad de ajuste al resto de los tenedores de deuda", agrego.

“Hay que oxigenar la economía, no se puede venir de un ajuste de la magnitud del que se viene y la caída de la actividad económica está dando cuenta de esto”, dijo respecto a la situación actual. “La muñeca de Alberto Fernández en la negociación va a ser clara porque hay que tener en cuenta el nivel de conflictividad en Latinoamérica”, expuso Álvarez al programa radial.