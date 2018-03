El Gobierno busca embargar bienes de Cristóbal López por su deuda con la AFIP

El Presidente, Mauricio Macri, se refirió a la deuda millonaria que tiene el empresario K Cristóbal López con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). "Estamos buscando trabar embargos sobre todo lo que se pueda para que se paguen los $ 8.000 millones", advirtió anoche el mandatario durante una entrevista con Luis Majul.

En diálogo con La Cornisa, el programa que emite América TV, Macri sostuvo que la ley es la misma para todos. "No vamos a tolerar ese tipo de abusos. No hay ni amigos ni no amigos del Gobierno", dijo.

Más temprano se conoció cómo el kirchnerismo le permitió al empresario amigo Cristóbal López que acumulara una deuda por más de $ 8.000 millones con la AFIP. Fue una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, quien preanunció el viernes pasado que iba a presentar una investigación que le había llevado cuatro años.

La publicación del diario La Nación expuso cómo Cristóbal López retuvo $ 8000 millones en impuestos a la transferencia de los combustibles (ITC) que debió girar a la AFIP, pero que utilizó para solventar la expansión de su Grupo Indalo, comprar empresas y financiar proyectos que daban pérdidas. Es decir, que se financió con dinero que cobró a sus clientes como agente recaudador de un impuesto que nunca transfirió al Estado.