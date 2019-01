Buscan bajar los costos del gas con más competencia entre productoras

Con la intención de reducir los costos, la Secretaria de Energía anunció que modificará el sistema como los productores de gas comercializan el fluido a las transportadoras .

En lo que es la segunda medida estructural desde que llegó al cargo -la primera fue la renegociación de los subsidios del Plan Gas- el secretario de Energía Gustavo Lopetegui anunció que para lograr mayor competencia y bajar los valores la venta del combustible de las empresas productoras a las transportistas se realizará mediante "un concurso de precios para el abastecimiento de los usuarios mediante subastas electrónicas en el Mercado Electrónico de Gas (MEGS).

La intención, además de transparentar, es que se pueda reducir el valor del millón de BTU (unidad de medida) que le vende el productor al transportista y de ahí a las boletas en los hogares. Pero no será tan lineal.

Según explicaron desde una de las compañías del sector, la subasta será de la siguiente manera. El mercado (las distribuidoras) solicitarán los volúmenes de gas que necesita por cada cuenca para atender su demanda. A partir de ahí, una de las empresa productoras ofertará cantidad y valor en dólares y otra, para competir, ofrecerá abastecer esa demanda unos centavos abajo que la primera, y así sucesivamente.

"Los precios van a tender a bajar, porque los productores se van a pelear para atender esa demanda y colocar su producto. El tema a resolver será el tipo de cambio", explicaron en una compañía del sector. Pero esta preocupación, el tipo de cambio, es la que también prendió la luces de alarma en las empresas productoras del combustible.

Si bien aún no está del todo claro el sistema, los privados entienden que lo más seguro es que el Estado fije un tipo de cambio al momento de celebrar el contrato y que es el que regiría para ese semestre contractual, a los efectos de evitar sobresaltos.

Pero aunque se baje el valor de compra, no será el único costo en una factura de servicio que se compone de valor del gas, más el margen de distribución, transporte e impuestos. "Para los márgenes de transporte y distribución ya no hay aumentos aprobados, solo aplicación de Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del Indec para mantener a valores constantes y durante el quinquenio, la tarifa fijada por la revisión tarifaria integral. Pero venimos atrasados. En la ultima variación tarifaria (octubre 2018), el regulador no aplicó la totalidad del IPIM ya que daba 30,5% y aprobaron 19,6", explicaron en la firma.