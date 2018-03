Buscan ajustar déficit de provincias con acuerdo de modernización del Estado

El presidente Mauricio Macri reunirá a representantes de las provincias para avanzar en la discusión del nuevo Estado y lanzará el Compromiso Federal para la Modernización del Estado, con la intención de mejorar la eficiencia del sector público.

La presentación se hará a las 9.45 en el Salón Blanco de Casa Rosada, y se prevé que además de gobernadores, asista el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

Según confiaron fuentes de la administración nacional hasta ayer había confirmado la presencia de 12 provincias. Además, desde la gobernación de Entre Ríos –donde se espera la visita de Macri el miércoles próximo– explicaron que el gobernador de esa provincia, junto al de Córdoba y de Santa Fe "no asistirán porque se está desarrollando la reunión de la región centro, por lo que cada provincia mandará a un representante".

Entre los que confirmaron su presencia son María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Domingo Peppo (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy), Lucía Corpacci (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manuel Urtubey (Salta), Ricardo Colombi (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

Desde Modernización explicaron que el documento contiene un "compromiso de capacitación y de acceso a los cargos por concurso, reingeniería de los trámites públicos, gobierno abierto, inclusión por resultado y, uno de los puntos más importantes, gestión por resultado".

Esto último implica la nacionalización de los "tableros de control" que se hicieron famosos en la administración pública de los 90 y que volvieron con fuerza de la mano del tridente conformado por Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Además, es un nuevo mensaje de la administración central a los gobernadores respecto a la férrea intención de que reduzcan los déficit fiscales. Y los mandatarios lo saben y, aunque se vean sonrisas para las fotos, crece el malestar.

Once provincias enfrentan grandes problemas económicos por diferentes inundaciones mientras que otras que no tuvieron que luchar con el agua deben hacerle frente a economías regionales que no sólo no lograron mejorar sus performance sino que aceleraron su caída.

Un claro ejemplo de este malestar quedó plasmado ayer cuando el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, anunció su decisión de no asistir.

Es conocido que la relación entre Das Neves y Macri es bastante fluctuante, pero el experimentado gobernador apuntó directo al conflicto al asegurar que "se le va a pedir a los gobernadores el achicamiento del déficit fiscal. No le veo mucho sentido al documento si no se baja con el lápiz fino", agregó. En su lugar, irá el vicegobernador Mariano Arcioni.

Fue tanto el desconcierto que este diario se comunicó con varias administraciones provinciales y existía la duda sobre la razón de ser del encuentro. Algunos voceros señalaban que el encuentro era para avanzar en "la reforma tributaria y fiscal".

La presencia de los gobernadores o diferentes hombres fuertes de las administraciones provinciales también implicará agendas paralelas al que plantea el Compromiso Federal para la Modernización del Estado.

Así se espera que los representantes que lleguen de la Región Centro lo hagan con reclamos. Según confió una fuente provincial los tres gobernadores de la Región Centro encabezarán un encuentro en donde Córdoba quedará como presidente pro tempore por un año "se buscará avanzar en la estandarización de las cargas fiscales de las tres provincias y se conversará sobre la posibilidad de realizar un documento donde se hable de la ayuda necesaria para enfrentar las inundaciones en Entre Ríos y Santa Fe".

Quien seguirá mostrando su descontento con Macri es el gobernador de La Pampa, Carlos Verna.

Desde la provincia confirmaron que Verna "no tiene agendado" participar del encuentro "ni ningún otro miembro del Gobierno".

Además, aseguraron que Verna ya mandó el mensaje a Macri que si autoriza la construcción de la presa de Portezuelo del Viento, obra que enfrenta a La Pampa y Mendoza, irá a la Corte Suprema.