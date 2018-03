Buryaile quiere que el asado baje a $ 90 el kilo en los comercios

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, aseguró ayer que el precio de la carne "ha bajado sustancialmente", pero no lo suficiente, ya que calculó que el asado tendría que costar $ 90 el kilo en los comercios.

Buryaile apuntó que el asado llegó a estar a Ï 140, $ 150 y $ 160" en algunos comercios, aunque indicó que "hoy uno ve y constata que el precio "ha bajado respecto a eso en alrededor de un 20%" y se vende a "$ 110, $ 105".

No obstante, el ministro señaló por radio La Red que "a nuestro entender todavía sigue siendo alto porque el precio de salida de industria de la costilla es de $ 65".

Buryaile atribuyó el actual descenso del precio a que "no se consume costilla y entonces (los comerciantes) van a tener que empezar a congelar la costilla", porque sostuvo que "la lógica es que si la gente se comporta, analiza los precios" y va a dejar de consumir si está cara.

El ministro calculó que el kilo de asado tendría que costar "$ 90", precio que dijo que da "un margen lógico a los $ 65 que tiene la salida de frigorífico".

Para controlar la especulación, Buryaile estimó que va a ser eficaz la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que el presidente Mauricio Macri anunció que va a volver a funcionar "para tomar medidas".

"Yo creo que lo que hay que hacer es transparentar la comercialización, transparentar los precios, pero no a lo patotero", porque "cuando una sociedad está informada es una sociedad que puede tomar decisiones", destacó para diferenciarse de la anterior gestión en la área del kirchnerismo.

Buryaile admitió que la Comisión "quizás debió haberse constituido antes", pero el ministro confió que cuando funcione "va a empezar a ponerle coto a un margen de especulación muy alto".

El ministro descartó que la suba que tuvo la carne en los últimos meses haya sido por una mayor exportación de productos cárnicos como señalaron algunos economistas y especialistas del mercado agropecuario.