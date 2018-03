Bullrich, sobre el nuevo protocolo para contener piquetes: "Vamos a entrar en la cultura del orden"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy que luego de que se ponga en vigencia el nuevo protocolo de actuación en protestas sociales, los manifestantes tendrán "cinco minutos" para liberar los piquetes antes de que actúen las fuerzas de seguridad.

"Ahora vamos a entrar en una cultura del orden", sentenció la funcionaria, quien ante posibles planteos de inconstitucionalidad del protocolo planteó que "lo inconstitucional es que se les permitió (a los manifestantes) durante una década hacer lo que querían sin entender que hay derechos de otros".

Bullrich también avisó que "no es que se van a prohibir todas las manifestaciones, no las que están programadas y se avisa de cuál es el recorrido" y remarcó que "lo que no se va a poder hacer es decir 'mi manifestación es cortar Avenida de Mayo y 9 de Julio'".

Consultada en diálogo con radio La Red sobre cuánto tiempo tendrán los manifestantes para liberar una calle antes que actúen las fuerzas de seguridad, respondió: "Les damos 5, 10 minutos, les pedimos que se retiren por las buenas, les decimos ’queremos que se vayan y hagan la manifestación al costado’ y les acomodamos los medios de comunicación, si el objetivo es dar a conocer la protesta".

Luego de los numerosos y simultáneos cortes de calles y rutas que se produjeron ayer para pedir la libertad de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, la ministra de Seguridad advirtió que "a partir de ahora" los manifestantes "sabrán a qué atenerse en caso de hacer lo que hicieron el día de ayer".

La funcionaria también precisó que desde el Gobierno han "dejado que sea cada una de las fuerzas de seguridad, monitoreada por el Ministerio, la que pueda plantear la previsibilidad o no de la acción y cuál es la fuerza que pueda estar en cada manifestación".

Asimismo, expresó que cuando sea en rutas federales, los manifestantes ‘deberán avisar al Ministerio de Seguridad; cuando sea en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene trasferida su policía; y en el resto de las provincias, a cada provincia‘

Además, detalló que ‘cuando haya personas con capuchas, con palos o elementos contundentes, se van a secuestrar esos elementos contundentes y si se niegan, se les van a sacar esos elementos contundentes‘

Bullrich señaló que el protocolo ‘es una resolución que va a tener unos días de discusión pública y luego estará vigente‘ para ‘poder tener reglas claras tanto nosotros, como los jueces, como los manifestantes‘

‘Las normas que regulan la protesta social y la forma en que nosotros vamos a trabajar de acá a los días en que este protocolo esté en marcha, vamos a avisarles a las organizaciones sociales que cuando quieran realizar una marcha, no podrán cortar las calles‘, adelantó.

Sobre cómo actuarán las fuerzas de seguridad ante una protesta no programada, la ministra de Seguridad sostuvo que ‘el protocolo de procedimiento dice que llegan las fuerzas federales, si es una ruta o una autopista nacional, se le avisa a la gente que está en curso el articulo 194, se le pide por favor que se retire y si no se retira se procede a liberar la calle‘.

Consultada sobre los cuestionamientos de organizaciones sociales que advierten que la nueva norma habilita los ‘excesos‘ de las fuerzas de seguridad, respondió que van ‘a trabajar sobre esto‘ porque ‘cuando sucede que las apedrean, las insultan y las escupen pueden reaccionar, pero está claro que los agentes no pueden reaccionar ante ningún tipo de provocación‘.

Bullrich puntualizó que a partir de la vigencia del protocolo las fuerzas de seguridad van a poder actuar sin la orden de un juez, aunque señaló que se ‘le va a dar aviso a la Justicia sobre la infracción‘.

Sobre la negativa de algunas provincias a adherir a la nueva norma, dijo que ‘más del 80% de las provincias y más del 97 por ciento de la población adhiere porque no quieren que sus calles sean un caos‘.

Al respecto, detalló que Chaco, Santa Cruz y Neuquén quedaron en responder si van a adherir al protocolo, mientras que La Rioja no adhirió porque alegó que ‘tiene otra manera de hacer las cosas‘.