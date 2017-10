Bullrich sobre Vidal: "Para nosotros es Messi"

El candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires que encabeza la lista de Cambiemos, Esteban Bullrich, sostuvo que la gobernadora María Eugenia Vidal "es Messi" en referencia al jugador de la selección argentina, y argumentó que en la gestión y la campaña ella encabeza "con un equipo detrás".

El candidato bonaerense y ex ministro de Educación nacional y porteño sostuvo en una entrevista que publica hoy el diario Clarín que Vidal en la provincia es "una presencia permanente, es la persona que los bonaerenses eligieron para liderar esta transformación, le está poniendo el cuerpo todos los días".

"Es ella quien encabeza, con un equipo detrás. Maria Eugenia para nosotros es Messi", lo puso en término futboleros.

Siguiendo con esa lógica, Bullrich se definió sí mismo como alguien que juega "en el lugar que el equipo" lo necesite.

Consultado sobre el resultado de las próximas elecciones, opinó que en los últimos meses la gente vio "cómo se va consolidando la transformación".

"Cada día que pasa se termina una obra nueva, hay señales claras de que la transformación va a en serio", opinó, aunque admitió que "hay sectores de la Provincia que han estado más abandonados y que tienen una sensación de desconfianza aun mayor, porque no han recibido ningún acompañamiento del Estado".

Para el ex funcionario y actual candidato, la alternativa a Cambiemos "es el pasado" y lo definió como "un sistema de abandono, de impunidad".

Bullrich consideró además que el próximo domingo "es muy importante que la gente vaya a expresar su voto, porque sí se está midiendo el grado de apoyo que tiene el Gobierno" y eso servirá para dejar atrás "esa desidia, ese abandono, la impunidad que había en la Provincia", subrayó.

En otro tramo de la entrevista el ex ministro dijo que "los debates son bienvenidos", llamó a "no tenerle miedo a la diversidad" y aclaró que cuando Cambiemos llama a construir una alternativa juntos no se refiere a "los que pensamos igual, sino a todos los bonaerenses detrás de una mejor Provincia".

Consultado sobre si en caso de ser electo será el jefe del bloque oficialista en el Senado, fue muy cauteloso.

"Primero tenemos que hacer que me elijan. Después discutiremos quién es el que tiene mas condiciones para seguir trabajando. Hay que ser muy respetuoso", pidió. Finalmente, consultado en materia educativa, Bullrich aclaró que no cree "en la práctica religiosa en la escuela estatal" porque "hace mucho tiempo los padres de la patria decidieron que educación y religión no van juntas" y consideró que "la educación laica es un logro".

Pero consideró que en un tiempo atravesado por las tensiones religiosas y el terrorismo fundamentalista, es importante que los jóvenes conozcan todas las religiones. "No digo practicarlas, pero sí conocerlas. Porque el mundo está afectado por las religiones".