Bullrich salió a destrozar a Frederic: “Falleció un oficial al que usted debía cuidar”

Según la ministra de Seguridad Sabina Frederic, la Ciudad de Buenos Aires deberá dar explicaciones sobre por qué los oficiales de la Policía de la Ciudad tuvieron “miedo” de intervenir en la escena. "El secretario de Seguridad porteño Marcelo D' Alessandro debería explicar por qué tenían tanto miedo de intervenir”, apuntó la ministra en una entrevista esta mañana. “En vez de hablar de los dos oficiales de la Policía de la Ciudad que estaban temerosos corrieron la discusión. Así es muy fácil”, apuntó. En el día de ayer, Frederic entregó 90 pistolas Taser al grupo elite GEOF de la Policía Federal para su uso. Las pistolas fueron compradas por el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

“Capaz no sabían qué hacer”, dijo en una entrevista al medio La Nación. “La Ciudad se tiene que ocupar de su policía. Me parece una falta de respeto hablar de lo que debía haber tenido Roldán cuando fue él quien, entregando su vida, resolvió la situación”. El asesinato de efectivo de la Policía llamado Juan Pablo Roldán se produjo en la Avenida Figueroa Alcorta al 3300, a metros del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) cuando el inspector, quien era jefe de servicio del Cuerpo de Policía Montada, trató de intervenir en el conflicto con Rodrigo Facundo Roza, de 51 años, que le dio cuatro puñaladas, una de ellas en el corazón, la cual le provocó la muerte.

En el medio de la conmoción por la muerte de un policía, se reactivó el debate: el argumento de muchas personas consiste en que si el efectivo hubiese tenido una pistola eléctrica, su muerte podría haberse evitado. En cuanto al debate sobre el uso de pistolas Taser por parte de las fuerzas de seguridad, Sabina piensa que es “una falta de respeto y un caranchismo”.

Patricia Bullrich apuntó a través de su cuenta de Twitter a los recientes dichos de Sabina Frederic. “Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado, ministra Frederic. Falleció un oficial al que Ud. debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no soluciones”, twitteó la ex ministra de seguridad.

Alfredo Cornejo también se mostró en contra de los dichos de la ministra: "Antes el kirchnerismo afirmaba: “La patria es el otro”. Ahora sostienen que “la culpa es del otro”. La lavada de manos de Sabina Frederic es la viva expresión de la nueva lógica del gobierno: Proyectar su ineficiencia", apuntó el radical y diputado nacional de Mendoza.

“No hay una discusión si pistolas Taser sí o si pistolas Taser no. Cada jurisdicción se encarga de la seguridad ciudadana y debe determinar la mayor utilidad a esas armas, pero sabiendo que pueden ser letales. Cada provincia tiene autonomía para decidir qué arma usa", aseguró Frederic.

La ministra contó que “hace poco, la Policía Nacional de Colombia mató a una persona con el uso de una pistola Taser". "Su uso requiere una capacitación especial. No entiendo por qué, si defienden tanto el uso de las pistolas, la Policía de la Ciudad todavía no tiene las armas. La Justicia hace tiempo que autorizó su uso", sostuvo al medio La Nación.

El Gobierno de Mauricio Macri avanzó en 2019 con la implementación de una nueva arma para las fuerzas de seguridad: se trata de las llamadas "pistolas Taser", un elemento de electroshock, que estarían llegando a las fuerzas para usarse en lugares con gran conglomerado de personas; especialmente, aeropuertos y estaciones de tren.

"Entre el bastón y la pistola faltan armas no letales, para que el personal policial pueda actuar. La Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires para el uso de ese arma", argumentó el Ministerio de Seguridad cuando estaba a cargo Patricia Bullrich. Sin embargo, frente al cambio de Gobierno y nuevas políticas para los agentes de seguridad, la actual ministra de seguridad Sabina Frederic prohibió el uso de pistolas Taser.

Cómo funcionan las pistolas Taser

La tecnología de armas de electroshock utiliza una descarga eléctrica temporal de alto voltaje y baja corriente para anular los mecanismos de activación muscular del cuerpo. El receptor se inmoviliza a través de dos sondas metálicas conectadas a través de cables al dispositivo de electroshock. El receptor siente dolor y se puede paralizar momentáneamente mientras se está aplicando una corriente eléctrica.

Los circuitos internos de la mayoría de las armas de electrochoque son bastante simples. Suelen incluir un oscilador, un circuito resonante (un inversor de energía) y un transformador elevador o un multiplicador de voltaje de diodo-capacitor para lograr una descarga de alto voltaje alterna o una descarga directa continua. Cuando se dispara, las personas no son capaces de controlar sus acciones debido al disparo de alta tensión, es decir, anula el control muscular voluntario. La mayoría de las víctimas se caen, por lo que se utiliza para someter a la gente en altercados policiales.

El cable inferior se dispara en un ángulo de doce grados, lo que crea la propagación de la sonda. Esta propagación es importante, porque el impulso eléctrico que viaja de una sonda a la otra es lo que crea disfunción motora. Por lo tanto, cuantos más grupos musculares haya entre las sondas, más "bloqueo" se obtiene en su objetivo, que es lo que está buscando.

Puede ser alimentado por una o más baterías dependiendo del fabricante y el modelo. La cantidad de corriente generada depende de las capacidades de aturdimiento que se deseen. El voltaje de salida está en el rango de 100 V hasta 6 kV; se calcula que la intensidad de salida de corriente está en el rango de 100 a 500 mA; la duración del impulso individual está en el rango de 10 a 100 µs (microsegundos); mientras que la frecuencia de impulso está en el rango de 2 a 40 Hz; la carga eléctrica suministrada está en el rango de 15 a 500 µC (microcoulombs); finalmente, la energía suministrada está en el rango de 0,9 a 10 J. Un Taser funciona entregando alto voltaje, pero bajo amperaje, al cuerpo humano. Una pistola Taser ofrece un choque potente pero temporal en lugar de una carga sostenida y mortal.

Cuando la seguridad está activada, no se puede “disparar” la carga. Vienen equipadas con un dispositivo de grabación de audio que almacena información sobre cuándo se disparó el arma o si la seguridad estaba apagada. Esta información se almacena en un archivo para ser utilizado como evidencia.