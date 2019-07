Bullrich recordó el dólar “recontra alto” de Menem contra Alfonsín y le pegó a Alberto

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó al pelotón de críticas al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, al señalar que sus dichos sobre las Leliq y el dólar son de "la misma escuela de cuanto peor, mejor" que sufrió Raúl Alfonsín durante su gobierno.

"Hay mala intención. Alguien que dice cosas tan poco serias, que pueden llevar a una situación de total y absoluta inestabilidad (...) tiene mala intención", señaló la funcionaria sobre la propuesta de dólar alto y aumento a jubilados con el no pago de intereses de las Letras de Liquidez del ex jefe de Gabinete.

En declaraciones a La Red, Bullrich dijo que los dichos de Fernández se inscriben en "la misma escuela de cuanto peor, mejor que le pasó a Alfonsín en su gobierno".

La ministra aludió así al recordado pronóstico de un dólar "recontra-alto" del que habló el peronista Guido Di Tella en 1989, en la previa de la elección presidencial, uno de los ingredientes que colaboró en la debacle económica del último gobierno radical. Di Tella fue, luego, canciller de Carlos Menem.

"Nosotros vamos a cuidar que no haya inestabilidad; el presidente está al tanto y al frente. No vamos a permitir que suceda lo que pasó en la Argentina en tantas oportunidades. (…) No nos van a arrebatar eso", concluyó Bullrich.

El domingo pasado, el candidato presidencial del Frente de Todos encendió la polémica al reinstalar el debate sobre si el tipo de cambio está atrasado, sobre todo luego de la megadevaluación del año pasado. Fernández planteó que el actual precio del dólar "es una ficción" y pronosticó que la cotización se moverá para arriba, algo que "todo el mundo lo sabe".