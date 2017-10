Bullrich negó que haya visitado al Papa Francisco para acercarlo con la Casa Rosada

El electo senador por Buenos Aires Esteban Bullrich aseguró que "no es cierto que haya visitado" al papa Francisco "para tratar de conseguir un mayor acercamiento" del Vaticano con el presidente Mauricio Macri. "Esas versiones son falsas y lo quiero aclarar, porque si no parece que estoy diciendo cosas que no ocurrieron. El Gobierno, como la mayoría de los argentinos, quiere que Francisco venga a la Argentina, pero desmiento que me hayan enviado a hacer esa gestión. Somos muy respetuosos de su voluntad", aclaró el ex ministro de Educación, en una entrevista con Clarín. El ahora legislador explicó que la reunión que mantuvo con el Sumo Pontífice, luego de los comicios, fue "en el marco de Scholas Ocurrentes", que ya lo "habían invitado a participar hacía unos días", pero que lo definió "horas antes de viajar". "En la charla no hablamos de política. Lo único que me dijo, como lo hace siempre, es que sus dos preocupaciones son el tema de la pobreza y unir a los argentinos", comentó el ex ministro.

Por otra parte, pidió no "buscarle el costado político" a su reunión con Bergoglió y detalló que hablaron "de fortalecer la unión y le planteé la posibilidad de hacer un encuentro con Scholas el año que viene". Además, el electo senador de Cambiemos afirmó que "no podemos discutir la Argentina todo el tiempo" y que "hay cosas que debemos decir bueno, ya está, esto no lo discutimos más", citando a modo de ejemplo el Estado de Derecho.