Bullrich: el policía de la patada “estaba protegiendo a los ciudadanos”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo hoy que el policía que provocó la muerte de un hombre en el barrio porteño de San Cristóbal luego de derribarlo de una patada “estaba protegiendo a los ciudadanos” de una situación “amenazante y violenta” ya que el fallecido tenía un cuchillo.

El efectivo, que integrta la Policía de la Ciudad y que estaba detenido por el hecho, fue excarcelado esta tarde y seguirá bajo investigación, informaron fuentes judiciales.

“El policía estaba protegiendo a los ciudadanos de una persona que estaba en una situación amenazante y violenta contra los ciudadanos”, señaló esta mañana la funcionaria en declaraciones a radio La Red.

La ministra indicó que “uno no puede ver solo el video sin entender el contexto de que se trataba de una persona que estaba generando una amenaza” y afirmó que el fallecido Jorge Martín Gómez (41) tenía un “cuchillo” que “es una de las armas más peligrosas que puede tener una persona porque si alguien se le acerca lo puede matar con él”.

Para Bullrich, el efectivo Esteban Ramírez (42) trató de que “esa persona no siguiera con una actitud agresiva con una metodología que evidentemente no fue la mejor” porque “mejor hubiera sido que ese policía tuviera un arma adecuada para esas circunstancias”.

Y en ese sentido, la ministra defendió el uso de la pistolas Taser para este tipo de hechos: “Nosotros venimos planteando que la Policía de la Ciudad necesita tener armas adecuadas”.

“En este caso tuvo que usar su cuerpo y tuvo un desenlace lamentable que, sin dudas, el policía no lo buscó. (El efectivo) Trató de no acercarse, porque cada policía sabe que alguien con un cuchillo no tiene que estar a menos de siete metros, y el policía estaba a menos de siete metros”, señaló.

Bullrich también destacó que el efectivo “no sacó su arma de fuego” y que “quiso reducirlo” a Gómez.

“Creo que, dentro de una circunstancia en la que el policía tenía un arma de fuego y no otra arma de menor capacidad letal, utilizó su cuerpo con la mala suerte que esta persona golpeó mal con la cabeza en el piso y murió”, opinó.

Y concluyó: “Creo que hay una acción de terminar con una amenaza y cuando un policía termina con una amenaza está haciendo lo correcto”.