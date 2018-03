Docentes nacionales: hubo acuerdo con un aumento en torno del 40%

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, anunció hoy que llegó a un acuerdo salarial con los docentes nacionales y señaló que comienzan las clases el próximo lunes, pero no garantizó que el dictado de clases empiece en todo el país.

El acuerdo establece un salario mínimo para febrero de $7800 y que a partir del 1 de junio será de $8500. En total, redondea una suba de 40% en el mínimo.

El funcionario dijo que “ningún docente ganará menos de $ 8500. Cumplir el calendario escolar era un compromiso de campaña”, señaló en conferencia de prensa junto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

El incremento salarial se compone de la siguiente manera. La mejora fue del 25% y se aumentó el Fondo del Incentivo Docente (FONID), lo que conformó un incremento promedio del 30% en todo el país y del 40% para 55.000 docentes de siete provincias.

Bullrich precisó que se decidió un aumento en el fondo de incentivo a las provincias, encargadas de abonar los salarios docentes, que llevará de 400 a 910 pesos a partir del 1 de febrero, y a 1.200 a partir del 1 de julio. “Las discusiones en distintas provincias siguen avanzando. Esto facilita las negociaciones provinciales”, agregó.

"El Gobierno Nacional hará un esfuerzo adicional de aproximadamente 10 mil millones de pesos, algo sin precedentes en el país, para mejorar los salarios de todos los docentes", remarcó Bullrich.

En ese sentido, explicó que aquellas provincias que tengan inconvenientes en elevar el piso del salario serán compensadas desde la Nación a través del Fondo de Incentivo Docente.

En varias provincias del país el inicio de clase no está asegurado. El Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Mendoza (Sute) aprobó hoy un paro de 24 horas que realizará el lunes, por lo cual no comenzarán las clases en la provincia, en rechazo a la propuesta salarial presentada por el gobierno en paritarias.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió hoy un paro de 72 horas desde el lunes próximo, por lo que el ciclo lectivo no se iniciará con normalidad, aunque no se descarta un acuerdo, que dependerá de la resolución de la paritaria nacional. La decisión se tomó luego de largas horas de debate en el congreso provincial del gremio, en la ciudad de Rosario del Tala

El gobierno de Tierra del Fuego no presentó hoy una propuesta salarial en la paritaria docente, por lo cual el gremio de los maestros advirtió que impulsará el no inicio de clases en las asambleas del sector. La secretaria adjunta del gremio docente Sutef, Verónica Andino, dijo que los paritarios del ministerio de Educación no llevaron “ninguna propuesta de recomposición salarial y sólo nos pidieron paciencia” durante el primer encuentro entre las partes.