Bullrich afirmó que habrá un gran operativo de seguridad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó ayer que el gobierno nacional prepara un operativo especial de coordinación entre las fuerzas federales y de la ciudad de Buenos Aires ante la citación a indagatoria de la presidente Cristina Kirchner y el acto de la militancia del ultrakirchnerismo convocado en las puertas de los tribunales de Comodoro Py. "Se está preparando y se definió que habrá un comando unificado de fuerzas federales y la ciudad. Se va a trabajar para que no haya desmanes", afirmó la ministra, tal como adelantó El Cronista en su edición de ayer. "El objetivo concreto es cuidar a los jueces, cuidar a Comodoro Py, a la ex Presidenta y evitar que nada se desborde", agregó.

La funcionaria estuvo en comunicación durante las últimas horas con personal de custodia de la ex mandataria para "saber cuáles van a ser sus movimientos" en el marco de su presencia en la sede judicial. También se reunió con el presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar.

Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal, adelantó que hoy a las 17 cortarán el tránsito en la zona aledaña a los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. El acceso estará restringido para los vehículos pero no para las personas que deseen acercarse a manifestar su respaldo a la ex presidente Cristina Kirchner.