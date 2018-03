Bullrich advirtió que darán "cinco minutos" para liberar piquetes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el nuevo protocolo oficial para regular las protestas y advirtió que si los manifestantes "no se van en 5 o 10 minutos", serán desalojados por las fuerzas de seguridad. Tanto desde el kirchnerismo como otros sectores de la oposición salieron a criticar la iniciativa del Gobierno.



Bullrich subrayó que "habrá un uso mínimo de la violencia legítima, pero sin armas de fuego". La ministra hizo una fuerte defensa de esta iniciativa que aprobó el Consejo de Seguridad Interior el miércoles, en Bariloche, el mismo día de las protestas por Milagro Sala. "No es que se van a prohibir todas las manifestaciones, no se van a prohibir las que estén programadas y se avisa de cuál es el recorrido. Lo que no se va a poder hacer más es decir mi manifestación es cortar Avenida de Mayo y 9 de Julio", explicó la funcionaria. Esta iniciativa fue una idea original del presidente Mauricio Macri, que presentó durante su primera gestión en la Ciudad de Buenos Aires.



Además, Bullrich detalló que las fuerzas de seguridad no tendrán armas de fuego cuando procedan a desalojar una protesta que haya sido avisada con antelación, aunque eso no ocurrirá si el piquete se produce de forma sorpresiva. "Si sabemos que van a cortar la Panamericana, la primera línea de agentes tendrán armas no letales", ejemplificó Bullrich y destacó: "A quienes protesten con capuchas y palos se les van a secuestrar los elementos contundentes. Y si se niegan se los va a detener".



La ministra de Seguridad aseguró que las marchas realizadas este miércoles por la liberación de la dirigente Milagro Sala en los accesos a Capital y otros puntos del país generaron "una situación de beligerancia y agresividad", por lo cual se acelerará la implementación del protocolo que regula las protestas sociales. La iniciativa oficial ya le trajo problemas al Gobierno con distritos de otro color político, como en Santa Fe, donde gestiona el socialismo. El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, advirtió que "no coincidimos con que si en 5 minutos no se desaloja se manda a la fuerza de seguridad".



Por su parte, desde el kirchnerismo, el diputado bonaerense Fernando Navarro alertó que "el gobierno se prepara porque sabe que las medidas que toma perjudican al pueblo, y el pueblo se moviliza en la calle". En tanto, otros referentes de la oposición cuestionaron duramente el protocolo que implementará el Gobierno, al advertir que criminaliza la protesta socia. La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, quien el martes estuvo en Casa Rosada por la visita del premier italiano Matteo Renzi, expresó su preocupación por la medida y afirmó que "pone en riesgo la paz social".



A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó que la medida "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta". Amnistía Internacional también protestó.