Bullrich: “Hay que evitar que la mujer llegue a la situación de pedir que maten a su hijo”

El senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich, ratificó hoy su postura "contraria" a la iniciativa que propone despenalizar el aborto porque "se está matando a un ser humano" y reclamó a quienes piden la aprobación del proyecto que evidencia clara de que no se está interrumpiendo una vida.

"No voy a votar la despenalización. Hoy el aborto está penalizado porque se está matando un ser humano y creo que el Estado debe trabajar para evitar llegar a esa posición en la que una madre pide que maten a su hijo, ese debería ser el foco de la discusión", sostuvo el legislador en diálogo con La Red.

En esa línea, Bullrich afirmó: "Si querés que vote que no se está terminando la vida, demostrame que no se está terminando. Cuando me pedís que haga 'legal' algo que es ilegal, me tenés que demostrar que lo que lo hizo 'ilegal' no existe; que ahí no hay una vida". Yo creo que hay una vida y la voy a defender".

El legislador por la provincia de Buenos Aires celebró, no obstante, que se de el debate y cuestionó algunas posturas de la iglesia sobre el tema.

"Ha habido algunas posiciones de algunas instituciones cercanas a mi creencia, como la iglesia, que atacaron la prevención y eso ha sido un gran error. Debemos atacar las causas, no las consecuencias", afirmó.

Y continuó: "Creo que se desvía el foco de la atención. Hay que plantear el debate, no puede ser que lo que uno piensa de estos temas sea siempre motivo de polémica".

"El proyecto va a ingresar por Diputados -continuó-. Seguramente se va a convocar a distintos especialistas para dar un debate previo, calculo que demorará dos meses".

Paritarias

Bullrich defendió también la exclusión de la "discusión paritaria" de la mesa de diálogo de los gremios con el Ministerio de Educación de la Nación, que encabezó hasta su asunción como legislador.

"Lo que generaba conflicto en cada una de las provincias era que una institución que no paga salarios, como el Ministerio, fijara el salario", sostuvo.

Y añadió: "Lo que debíamos hacer, y lo hicimos, fue fijar un piso para que no perdiera su poder adquisitivo. Las provincias tienen ahora la libertad de fijar la estructura salarial, respetando ese piso".