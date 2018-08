Bullrich: “Hay información de containers enterrados con dinero”

En el marco de la causa de los cuadernos de las coimas K, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich aseguró anoche que hay “información de containers enterrados con dinero” que recibieron través de los llamados como consecuencia del anuncio de la recompensa para quienes localicen activos pertenecientes a los casos de corrupción que actualmente se encuentran siendo investigados.

El pasado 16 de agosto, la cartera de Seguridad anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta dos millones de pesos para quienes localicen dinero o activos pertenecientes a los casos de corrupción. “Ofrécese una recompensa para aquellas personas que aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa caratulada 'Fernández, Cristina Elizabet y otros s/asociación ilícita'", dice la resolución. Hoy, a través del Boletín Oficial, se resolvió elevar del 5 al 10% el porcentaje del monto encontrado en función a los datos aportados por una persona.

“Hay información de containers enterrados”, aseguró Bullrich durante una entrevista en el programa 4D en A24, al tiempo que para reforzar su teoría, decidió comparar lo que serían los presuntos sobornos resultantes de licitaciones del denominado “club de la obra pública” con el accionar del famoso narcotraficante colombiano, Pablo Escobar.

“Cuando uno mira la serie de Pablo Escobar Gaviria, ve que se le pudría la plata de tanto que tenía. El dinero en efectivo, cuando no entra en los circuitos comerciales o en los paraísos fiscales, en general tiene este tipo de lugares: se entierra”, describió.

“‘Tenemos información muy importante. Hay más de 1036 llamados, y todos coinciden en 10 o 12 nombres que apuntan a quienes eran las fuentes de la recaudación. La gente que llama es del sur, conoce y sabe; conoce mucho más que lo que se animó a hablar en una década”, explicó la ministra.

Cristina y el envenenamiento

Por otro lado, se refirió a la denuncia desde el entorno de Cristina Kirchner por la ‘intoxicación‘ de empleados de limpieza, que ingresaron al departamento del barrio porteño de Recoleta luego de que se realizara el allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio.

“La Policía Federal es la de siempre, no es de nuestro gobierno. Actuó con total profesionalidad. Y la gente de (Policía) Científica fue la que hizo la toma de imágenes. Ellos no fueron con químicos ni utilizaron ningún químico. No tenía sentido en ese lugar la búsqueda de huellas”, afirmó la ministra.

En esa línea, Bullrich acusó a la actual senadora de “querer encontrar mecanismos para retrasar el proceso judicial”.