Bulgheroni: "Si tuviera menos costos podría generar más trabajo"

El empresario petrolero Alejandro Bulgheroni, presidente del grupo Bridas, evaluó que la situación del sector mejoró, aunque afirmó que "si tuviera menores costos podría generar más empleo", al tiempo que valoró que con este gobierno él ya no está "prohibido".

"Si tuviera menores costos podría generar más trabajo, incluso en esta condición actual" de precios bajos internacionales del petróleo, aseguró Bulgheroni, quien advirtió que "el sistema de impuestos es bastante complicado".

Asimismo, recordó que él tuvo "una diferencia con (el ex presidente Néstor) Kirchner hace muchos años y me sacaron del plato" y destacó: "Con este gobierno yo no estoy prohibido, entonces se pueden seguir haciendo esas cosas".

Sobre el marco del negocio petrolero evaluó que "avanzó" comparado a lo que sucedía hace dos años, durante la gestión kichnerista, y prevé "que va a seguir mejorando", aunque enfatizó: "Estábamos tan mal que mejoramos para sobrevivir".

En una entrevista publicada en La Nación, el empresario abogó por "dar mayor cantidad de trabajo, pero más competitivo". "Cuando vas a perforar un pozo, tenés que saber si la producción futura de ese pozo, al precio actual, se va a pagar. Si se paga, vas a perforar el pozo. Si no, no lo hacés. Eso tiene que ver con el precio, que está fijado internacionalmente por otras discusiones, o las condiciones locales, o el costo. Si bajás el costo podés aguantar otro precio (más bajo)", explicó.

Sobre su relación con Mauricio Macri, definió que "es una buena relación de presidente a empresario", y evaluó que la firma del convenio de productividad para el yacimiento Vaca Muerta "él se lo puso al hombro y lo sacó adelante".

En cuanto a su vínculo con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que se lleva "bien", consideró que el funcionario "es una persona que tiene sus conceptos, sus principios, y es difícil moverlo", y admitió que "en algunas cosas nos vamos a poner de acuerdo y en otras no".

Sobre planes futuros en las empresas que maneja Bridas, adelantó que "en Axion vamos a pasar de unos 95.000 barriles diarios a 120.000 o 130.000", y "además vamos a pasar de 500 estaciones de servicio de bandera a 700, cambiando la imagen de Esso a Axion".

"En PAE vamos a continuar con todos los desarrollos que teníamos más nuevos de tight (producción no convencional), y en Vaca Muerta, por petróleo y gas. Eso, en cuatro o cinco años, debería darle un gran crecimiento. Este año vamos a invertir US$ 1.300 millones", concluyó