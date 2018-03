Buitres quieren más plazo para presentar argumentos

Los fondos buitre deberán presentar sus argumentos esta semana para que continúe la medida cautelar que bloquea pagos a acreedores ya que el plazo establecido por el juez Thomas Griesa vence este jueves.

En ese escenario, el poderoso fondo NML de Paul Singer le solicitó a la Justicia estadounidense que ese plazo se extendiera, mientras pidió que se llevara a cabo una audiencia.

La fecha límite fue dispuesta por Griesa el jueves último, mediante una resolución, en la cual el magistrado ratificó que el levantamiento del ‘stay’ fue peticionado por la Argentina para poder continuar con los pagos a acreedores, a cambio de la derogación de la ley cerrojo y de pago soberano.

Esa iniciativa podría convertirse en el paso previo al levantamiento de la medida cautelar con la que Griesa bloqueó los pagos realizados por la Argentina y que llevó al incumplimiento con los acreedores.

Si el juez no acepta los motivos que puedan esgrimir los fondos buitre, levanta la cautelar y el Congreso deroga las dos leyes, se podría empezar a cerrar el litigio que se denominó ‘el juicio del siglo’, lo que debería ocurrir antes del 29 de febrero, dijo la agencia NA.

La oferta presentada por la Argentina días atrás propuso un pago en efectivo de u$s 6500 millones de dólares por una deuda global de u$s 9000 millones.