Buitres pidieron a Griesa que mantenga sanciones a la Argentina por otro mes

Abogados de los fondos buitre pidieron ayer al juez de Nueva York, Thomas Griesa, que extienda por un mes más el bloqueo a los pagos de deuda reestructurada de Argentina, en momentos en que se suman demandas contra el país de fondos con títulos en default que quieren obtener un acuerdo con el país.



Así lo solicitó Ted Olson, abogado del fondo NML, el principal tenedor de bonos en default, que el lunes llegó a un preacuerdo para cobrar el total de sus fallos a favor, con una quita del 25%. Olson argumentó que eso daría tiempo a otros acreedores a alcanzar acuerdos con el país, durante una audiencia de dos horas en la que participaron representantes legales de una treintena de fondos con bonos impagos. Olson advirtió al juez que, de no aceptar esta petición, los litigantes apelarían la orden, lo que demoraría el fin del bloqueo por meses.



La semana pasada, Griesa había condicionado el fin del bloqueo financiero a Argentina al levantamiento por parte del Congreso de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y al pago a los fondos que hayan aceptado la oferta de pago hasta el último día de febrero, que suman demandas por u$s 10.200 millones, incluido el grupo de acreedores italianos que levantaron su reclamo ante el Ciadi y aceptaron cobrar unos u$s 1350 millones. Ayer, el magistrado dio por finalizada la audiencia sin tomar una decisión. En la madrugada del martes, una docena de fondos con litigios por unos u$s 150 millones aceptaron la propuesta, informó el mediador Daniel Pollack.



En su mensaje a la Asamblea Legislativa de ayer, el presidente Mauricio Macri pidió al Congreso celeridad en la derogación de la normativa que impide al Gobierno mejorar a los acreedores litigiosos la oferta que Argentina hizo en los dos canjes de deuda, en 2005 y 2010. "Mucho se habló del acuerdo con los holdouts. Ahora dependerá del Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Confío en que va a primar la responsabilidad sobre la retórica", dijo el mandatario.



Además de NML, otros litigantes pidieron a Griesa que mantenga las restricciones al país: grupo de trece bonistas argentinos minoristas conocido como "grupo Varela", que manifestó ser discriminado por el Gobierno y se niega a firmar el acuerdo.



Desde que Argentina efectuó una propuesta de pago, que contempla una quita de entre 25% y 30%, los tribunales estadounidenses recibieron una quincena de demandas de fondos que piden ser incluidos en los acuerdos.

Para saldar los fallos y cerrar definitivamente el default de 2001, la administración de Macri emitirá bonos por unos u$s 15.000 millones bajo legislación extranjera y con una tasa de mercado, que rondaría el 8% anual.