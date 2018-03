Buitres: más de diez senadores del PJ abren la puerta al acuerdo

Algunos firmaron el dictamen de mayoría tras el debate en las comisiones, otros ya prepararon discursos para defender el acuerdo en el recinto, y el resto le confirmó a los enviados de Cambiemos que apoyará el entendimiento con los fondos buitre. Son los al menos 15 senadores del PJ-Frente para la Victoria que votarán mañana a favor de convertir en ley las derogaciones de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y el permiso para que el Gobierno se endeude en hasta U$ 12.500 millones para pagarles a los holdouts.

Del grupo, lleno de nombres de relevancia para el bloque y para el peronismo, hay uno que se distingue por su función y porque hasta ahora no ha anunciado públicamente su voto: el jefe de la bancada, Miguel Pichetto. El rionegrino se cansó en estos meses de defender la necesidad de cerrar el tema y de recuperar la capacidad de pago para con los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y que hace más de un año y medio que no cobran; pero a pesar de ello aún no ratificó públicamente si votará a favor de la iniciativa oficial. En el Gobierno, sin embargo, esperan su apoyo.

Si finalmente vota afirmativamente, se sumará a la quincena de senadores de su bloque que ya anticipó un voto favorable. Entre ellos, la tucumana Beatriz Mirkin, el santafesino Omar Perotti y la misionera Sandra Giménez, quienes hace una semana se sumaron al dictamen de Cambiemos una vez terminados los debates en las comisiones de Presupuesto y de Economía, oficializando así su apoyo a la iniciativa. Además de ellos, se enrolaron en el respaldo al proyecto el tucumano José Alperovich, el jujeño Walter Barrionuevo, los misioneros Salvador Cabral y Juan Manuel Irrazábal, el correntino Carlos "Camau" Espínola, el entrerriano Pedro Guastavino, los santiagueños Gerardo Zamora y Ada Iturrez, la bonaerense María Laura Leguizamón, el catamarqueño Dalmacio Mera y el salteño Rodolfo Urtubey.

Como contrapartida, ese eventual voto afirmativo de Pichetto también le significaría al jefe de la bancada apartarse de varios de sus senadores, que rechazan de plano el acuerdo y que ya anunciaron que votarán en contra, como el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, las santacruceñas María Esther Labado y Virginia García, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, los chaqueños María Inés Pilatti Vergara y Eduardo Aguilar, el sanjuanino Ruperto Godoy, la correntina Ana Almirón, la chubutense Nancy González, la formoseña Graciela De la Rosa y la santafesina María de los Angeles Sacnun, entre otros.

Respaldo de intendentes

En medio de estas diferencias, que no parecen por estas horas causales de quiebre en el bloque mayoritario y opositor del Senado pero que sin duda lo han puesto en tensión, varios legisladores encabezados por Pichetto recibieron ayer el respaldo de intendentes peronistas bonaerenses. Llegaron hasta las oficinas del bloque Julio Pereyra (Florencio Varela); Alberto Descalzo (Ituzaingó); Verónica Magario (La Matanza); Juan Zabaleta (Hurlingham); Martín Insaurralde (Lomas de Zamora); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Gabriel Katopodis (San Martín); Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa) y el ex intendente matancero Fernando Espinoza.Aunque no hubo declaración oficial tras la reunión, el gesto sirvió como respaldo al bloque de senadores nacionales, que es hoy uno de los principales reservorios de poder institucional con que cuenta el peronismo. Del encuentro participaron los legisladores Urtubey, Irrazábal, Guastavino, Leguizamón y Abal Medina, el único que anticipó su voto negativo para mañana.