Buitres: cruces por el reclamo de un dictamen que garantice que no habrá nuevos juicios

Diputados de la oposición insistieron hoy en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas en reclamar un dictamen de la Procuración del Tesoro sobre el acuerdo con los fondos buitre y la litigiosidad que podría traer con otros bonistas. El oficialismo, sin embargo, y tal como anticipó El Cronista en su edición impresa, apenas prometió adjuntar al proyecto de ley que ratificará ese entendimiento la opinión de los abogados que han asesorado al país durante el litigio. Es decir que ningún funcionario pondrá su firma para asegurar que la Argentina no enfrentará nuevos juicios tras el acuerdo.

"Vamos a respetar el pedido de la oposición de que estén los dictámenes de todos los estudios de abogados que han asesorado a la Argentina respecto a la cláusula RUFO y los riesgos de que vuelvan a aparecer otros juicios de la clausura Pari Passu", concedió esta mañana en diálogo con radio Continental el titular de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina. El reclamo opositor era por un dictamen de la Procuración.

Por esa postura, lo cruzó con dureza el ex ministro de Economía y diputado del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Axel Kicillof. "Es muy complicado presentar esto como la solución. Los bonistas que aceptaron los canjes y el 3,5% de los holdouts que no acuerdan ahora son un riesgo real", advirtió. E hizo referencia a las declaraciones del abogado de los bonistas italianos Tullio Zembo, respecto de que el 93% de los acreedores que ingresaron a los canjes 2005 y 2010 podrían ahora abrir juicios contra el país.

También el diputado del Frente Renovador Felipe Solá se refirió al tema.

"Nosotros no estamos en condiciones de decir que hay riesgo cero respecto de futuros juicios contra la Argentina", se sinceró. Y agregó: "De riesgo cero no puede hablar nadie. Esta es otra de las cuestiones humillantes. No podemos generar un riesgo cero para los argentinos". De todas formas, confirmó que su bloque colaborará con el oficialismo. "Les vamos a dar la oportunidad de que arreglen de una vez el tema, porque no vemos soluciones de otra manera, pero por favor sean conscientes del nivel de desastre de la derrota que estamos sufriendo", reclamó.