Buenos Aires, "trinchera" de tres campañas presidenciales simultaneas

El año que recién comienza toma pulso electoral, no solo en la Argentina. A los acostumbrados actos y recorridas de campaña de aquellos que aspiren a ocupar la Casa Rosada, se suman dos contiendas que no pasarán desapercibidas, al menos no para los porteños: Bolivia y Uruguay eligen presidente el mismo día, y los candidatos ya planean incursiones en territorio argentino para atraer el voto de los emigrados.

El domingo 27 de octubre, argentinos, bolivianos y uruguayos acudirán a las urnas en simultáneo para definir quiénes continuarán al mando del Ejecutivo en sus respectivos países, no sin implicancias respecto al perfil ideológico con el que puede reconfigurarse la región.

Los resultados serán de público conocimiento en la noche de ese día, una hora más tarde en el caso boliviano, por el huso horario del altiplano. De haber ballottage, las fechas también coincidirían: será el domingo 24 de noviembre.

Del altiplano a la llanura

La carrera electoral comenzará en Bolivia este domingo 27 de enero, con la celebración de elecciones primarias por primera vez en su historia.

Si bien las candidaturas son únicas, la jornada servirá para testear la aceptación de nueve binomios entre 1.700.000 afiliados de estas agrupaciones políticas.

El actual presidente, Evo Morales, se postula junto a su vice en ejercicio, Álvaro García Linera. Contra ellos, el principal contendiente es el ex mandatario Carlos Mesa, del partido Comunidad Ciudadana (CC).

En 2016, Morales perdió un referendo convocado para conocer el sentimiento popular sobre un tercer mandato consecutivo, pero un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional consideró ilegal negarle otra postulación. En este escenario se darán los comicios.

Evo estuvo en octubre en Buenos Aires, al margen de cualquier recepción oficial por parte del Gobierno. El boliviano participó de una jornada folklórica y anunció una ley que habilita la doble nacionalidad en el exterior para los expatriados y el empadronamiento permanente para votar, dos medidas de claro tinte electoral.

En noviembre, el vicepresidente García Linera también vino a Buenos Aires para asistir a una "contracumbre" al G20, y no se descarta que ambos regresen para afilar sus chances entre sus connacionales, que pueden votar en 14 consulados distribuidos por el país.

Cruzando el charco

La campaña electoral uruguaya, en cambio, enfrentará al actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez, por el lado del gobernante Frente Amplio, contra el candidato del Partido Nacional, siendo Luis Lacalle Pou el mejor rankeado. El Partido Colorado, con Julio María Sanguinetti, y el empresario Edgardo Novick, corren por detrás.

Lacalle Pou, confirmó a El Cronista que, tras haber realizado un acto en Núñez en octubre pasado, planea otra incursión territorial en marzo.

"Seguramente vaya una o dos veces más antes de las elecciones", añadió el abogado "blanco", hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle, al mando del vecino país entre 1990 y 1995.

Desde el entorno del intendente montevideano también dijeron que Martínez planea regresar a esta orilla en abril o mayo, tras haber participado en octubre por invitación de Horacio Rodríguez Larreta en un foro de alcaldes.

La campaña oriental será más encarnizada en territorio nacional, ya que el Uruguay no cuenta con ninguna ley de voto desde el exterior, por lo que es imprescindible "cruzar el charco" para sufragar. Para esa fecha, todas las empresas de transporte marítimo lanzan descuentos y promociones para facilitar la ida y vuelta.

Los conocedores advierten que el voto del emigrado solía ser beneficioso para el Frente Amplio, pero el envejecimiento de esta población atenta contra su concurrencia y ya no tendría tanto peso para la alianza que gobierna desde 2005.