Broda y su pronóstico del dólar de acuerdo a cómo esté CFK en las encuestas

Para el economista Miguel Ángel Broda hasta que comience oficialmente la campaña electoral el dólar va a mantener el comportamiento, pero advirtió que si las encuestas dan cuenta de una ventaja de la ex presidenta Cristina Kirchner, el valor de la divisa norteamericana podría dispararse.

“Hasta que llegue la campaña electoral la oferta de dólares va a superar la demanda de dólares, y probablemente lleguemos a la banda inferior de nuevo”, sostuvo hoy Broda.

Sin embargo, advirtió que solo si la ex presidente “Cristina Kirchner no está tres puntos arriba, probablemente no llegue el dólar a la banda superior y estemos dentro de la banda de no intervención. La incertidumbre política es enorme”.

“Si el populismo tiene chance a los botes”, alertó el economista esta mañana en diálogo con radio Mitre.

“En ese contexto, planteó que “hay algo muy importante que se define entre hoy y el lunes que es cuanto autoriza el Fondo Monetario Internacional (FMI ) a vender del exceso que tiene el Tesoro en dólares para cumplir sus necesidades en pesos. Eso es crucial”,

Al opinar sobre la inflación, Broda evaluó que “por ahora viene relativamente alta la de febrero”, aunque detalló que “no será de 4% sino de 3,2%”.

Para el economista la caída del nivel de actividad es “el doble de la caída que tuvimos en las recesiones del 2012, 2014 y 2016 sumado a que “la pérdida del salario real es fuertísima”.

“En ese contexto el programa de emergencia del Fondo ha intentado ordenar las cosas, ha evitado el caos y claramente el próximo presidente recibirá una economía con menores desequilibrios. Este es un programa que tiene muchos grados de discrecionalidad el Banco Central. Hay que cumplir una meta de casi 0 de base pero puede aceptar encajes, puede cambiar el número de lo que subasta de Leliq. Tiene muchos instrumentos y probablemente haya acelerado la reducción de la tasa de interés”, desdramatizó.

Consultado sobre la recesión que afecta al país, Broda consideró que “es producto de haber elegido una mala política macroeconómica de desinflación con metas de inflación, endeudamiento y suba del déficit fiscal y flotación del tipo de cambio”.

El economista aseveró que “este era un modelo explosivo, dependía del financiamiento externo. Hasta marzo de 2018 habíamos recibido 116 mil millones. Subió levemente el dólar y las tasas esperada de inflación y colapsó el ingreso de financiamiento para los déficits fiscales y los déficit externos”.

El economista consideró que este es un año de transición por lo que consideró que “el próximo presidente” deberá “hacer un programa que nos saque de la decadencia”. Además indicó que “si todo va bien” la tasa de inflación para este 2019 será “entre 32% y 34%”.

“Argentina es un país anormal, tenemos que salir de la decadencia. El PBI per cápita de este año es casi 10% menor que el del 2011”, lamentó Broda, y completó: “Obviamente hay que renegociar los programas con el Fondo por mucho tiempo, pero en el camino inverso de lo que piensa nuestra clase política. Con 1,5% de déficit primario nuestra deuda es insustentable. Nosotros necesitamos 3 puntos de superávit primario para volver a pedir prestado en el mundo. Los programas que vengan por delante tienen que tener un ajuste fiscal y un esfuerzo en equidad muy superior a lo que tenemos”.

“Somos el hazmereir del mundo y si no reaccionamos no vamos a ser estables macroeconómicamente y tener la inflación del resto del mundo gradualmente. Estamos en manos clínicas y en realidad necesitamos un médico oncológica para resolver problemas serios”, aseguró Broda.