Broda: “La economía viene bien, pero no es seguro que el crecimiento se sostenga”

El economista Miguel Ángel Broda consideró que “la economía viene bien”, pero planteó que “el problema básico es que después de la recuperación cíclica no es seguro que se consiga mantener el crecimiento”.

Esta mañana en diálogo con radio Mitre, Broda sostuvo que este año “Argentina va a terminar con un crecimiento del 3%, y hasta tal vez un poquito más”, tal como lo anticipó recientemente el presidente Mauricio Macri. Con respecto al 2018 proyectó un crecimiento similar, pero no fue tan positivo con el largo plazo.

“Estoy convencido que la recuperación cíclica es positiva y que vamos a tener un favorable 2018. El problema es el excesivo gasto público que tiene el Gobierno”, indicó el economista.

En esa línea, insistió que “la recuperación del año que viene es probable, pero seguir creciendo al mismo nivel en los próximo 20 año, no es tan seguro”.

“Recuperación cíclica sí, pero crecimiento sostenido por varios años, no”, sentenció Broda.

“Tenemos desafíos muy importantes por delante”, señaló al tiempo que consideró que el discurso del Presidente si bien refleja un correcto diagnostico, sobre que estamos entrampados en no crecer y tenemos desequilibrio económico, hay restricciones que lo alteran”.

Según planteó Broda, “para Cambiemos el déficit no puede bajar en términos reales. Esta primera restricción implica una segunda, que es salir a pedir prestado”. Sin embargo dijo que “si no podemos demostrar que para adelante vamos a bajar el déficit fiscal, no nos van a seguir prestando”.

Por otro lado, evaluó que “el Gobierno eligió un programa para bajar la inflación que es absolutamente necesario, un programa que es exclusivamente monetario, con la fijación discrecional de la tasa de interés para mantener una tasa de interés altísima. Con el objetivo de afectar las expectativas de inflación. Este modelo no está dando resultado dado que nuestra inflación es la misma que tenemos desde 2007".

"La alternativa del Banco Central es mover la única variable discrecional que tiene que es la tasa de interés para ver si revierte este comportamiento de expectativas de inflación que divergen de la meta", concluyó