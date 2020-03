Broda: “El programa económico argentino es de extremo riesgo y modestos objetivos”

El economista Miguel Ángel Broda opinó respecto de la renegociación de la deuda y el futuro financiero del país, en medio de un complejo contexto internacional. “El programa económico argentino es de extremo riesgo y modestos objetivos”, sostuvo.

El precio del petróleo en el mercado internacional se contrajo a niveles de 1991, alcanzando un retroceso de 25%, como consecuencia de la disputa en la producción entre Rusia y Arabia Saudita y la abrupta caída de la demanda a consecuencia del brote de coronavirus.

A su vez, el virus también afectó la economía global con caídas en las bolsas de todo el mundo.

En este complejo contexto, Argentina se encuentra en la antesala de las discusiones por la renegociación de la deuda con el fantasma del default sobrevolando.

“Desde mitad de enero que nuestros clientes recibieron la información sobre lo que iba a pasar con la economía mundial por la velocidad con que sigue el virus. La economía global ya estaba muy vulnerable en el cuarto trimestre del año pasado, con desaceleraciones en términos de crecimiento que no se veían desde hace cinco o seis años”, contó Broda esta mañana en diálogo con radio Mitre.

“China tiene un peso y sobre todo para la región muy fuerte. La expansión al resto del mundo sin duda genera un trimestre recesivo. El mundo está en terapia y adicionalmente Brasil desacelera las expectativas de crecimiento con algunos problemas políticos de magnitud”, detalló el economista.

En esa línea, indicó que “esto es una recesión con reducciones de oferta agregada. El 75% del comercio internacional se hace con bienes que se producen en cadenas de valor en diferentes países”. El miedo y el pánico del consumidor va a producir una caída de demanda”.

“Que la tasa de interés vaya para abajo es una noticia que facilitaría una complejísima negociación de deuda que tenemos por delante”, alertó Broda.

“Por otro lado es un mundo que produce una aversión al riesgo que está produciendo salida de capitales de toda la región. Todo el mundo está muy preocupado y a nadie le interesa Argentina”, consignó el economista.

Según analizó, “no es un mundo que nos favorece para la no inminente renegociación de la deuda. Argentina tiene un plan económico que implica una propuesta unilateral muy agresiva. Argentina tiene programa económico, tiene el origen en lo que los economistas del equipo económico han pensado de cómo funciona la economía de toda la vida. Es un programa heterodoxo, estructural, keynesiano y muy activo con el rol del Estado”.

“Es un programa de emergencia que parte de que no es posible seguir haciendo ajuste fiscal. Eso implica que no vamos a tener superávit primario, para poder seguir gastando necesitamos subir impuestos y reestructurar la deuda. Obviamente la suba de impuesto atenta contra el crecimiento a largo plazo. Como no tenemos superávit primario, necesitamos comprar dólares, emite el Banco Central porque no hay con qué comprar dólares”, amplió.

“En ese contexto con la visión simplista de que todos los problemas son de demanda agregada tenemos que tener una política monetaria muy expansiva”, sugirió Broda.

Para él, “este no es un programa de estabilidad y crecimiento. Es un plan coyuntural de convivir con altas tasas de inflación y con un diagnóstico sobre lo que causa la inflación fuera de la tendencia central como piensan los economistas en el mundo”.

“Al no querer hacer ajuste fiscal que lo lleva en la sangre la centro izquierda en el mundo y la heterodoxia, nosotros precisamos tener un alto superávit comercial para que se puedan comprar dólares emitiendo”, consideró.

“En el caso del control de cambios es absolutamente permanente para este programa emergencial y de coyuntura que tenemos”, destacó el economista.

“En ese contexto no hay nadie que quiera invertir en Argentina”, remarcó, “Aún con una negociación exitosa evitando el default Argentina está muy complicada. Todas las inversiones de los países desarrollados los directorios empujan para que las empresas se vayan. Los únicos que están buscando oportunidades son aquellos empresarios acostumbrados a trabajar con el estado o con el barro”, agregó.

“Mientras Argentina no sea estable, con un 2% de inflación al año, es muy difícil que podamos traer inversión”, planteó Broda.

“Argentina tiene muchos problemas, uno de los cuales es la reestructuración de la deuda. Sin saber si reestructuramos o no nominalizar el programa ya hecho cualitativamente es muy difícil. Argentina ha encarado la reestructuración de la deuda al revés”, evaluó el economista.

“No queremos tener superávit primario y por lo tanto para estabilizar la deuda necesitamos una negociación con una quita agresiva”, opinó.

Para Broda, “si vamos al default con este programa económico, con la endeblez de Argentina espantando a los inversores preocupándonos solamente de la redistribución del ingreso y la demanda agregada vamos a tener otro tercer año consecutivo de caída del producto de magnitud”.

“La política monetaria es crucial para bajar la tasa de inflación pero hemos decidido convivir con una alta tasa de inflación. Es un programa de extremo riesgo y de modestos objetivos”, concluyó.