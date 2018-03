Broda: "El dólar sigue atrasado, pero estamos mejor en $ 20 que en $ 17"

El economista Miguel Ángel Broda destacó que el tipo de cambio continúa atrasado, pese a la significativa suba del dólar desde diciembre, y cuestionó que el Banco Central (BCRA) haya abandonado el manejo de la tasa de interés para intentar bajar la inflación y haya adoptado como estrategia principal la venta de divisas al mercado.

"El dólar sigue estando atrasado pero estamos mejor a $ 20 que a $ 17. Como estalló la tasa de inflación en los primeros meses del año, el Banco Central, al que se le ha vedado la tasa de interés para bajar expectativa de inflación, sólo le queda salir a vender dólares para evitar que se siga depreciando el peso. Eso genera una enorme incertidumbre en el sector privado. Antes de la intervención íbamos a un dólar más alto para paliar el déficit comercial", señaló, en diálogo con TN.

No obstante, Broda pronosticó que tanto este año como el que viene los indicadores macroeconómicos mostrarán guarismos positivos y que la inflación experimentará una "leve baja", pero criticó los sucesivos cambios en las políticas económicas "para tapar agujeros".

"Probablemente la Argentina crezca en 2018 y 2019. Probablemente mejore la mayoría de los indicadores con leve baja en la tasa de inflación. Pero nadie conoce el futuro y menos con una política económica que se recalibra todos los días. Estamos tapando agujeros y los vamos a seguir tapando. Ya lo hicimos en etapas anteriores. El mundo va a seguir financiandonos y no veo una economía que sea un problema para la reelección, pero no va a ser una economía que vaya a ser causa de la reelección", dijo.

En ese sentido, sostuvo que el atraso cambiario, el estancamiento de las exportaciones y los rojos comercial y fiscal se deben a las "consecuencias no deseadas" del programa adoptado por el Gobierno.

"Al asumir, el Presidente decidió una combinación de política fiscal expansiva financiada con deuda externa, una política monetaria de metas de inflación y una política cambiaria de libre flotación. Ese modelo generó consecuencias no deseadas, como el atraso cambiario, estancamiento de exportaciones y los déficits gemelos casi récord", comentó.

Y añadió: "Eso hizo que la Jefatura de Gabinete cambiara las cuatro políticas fundamentales: la política monetaria ahora tiene como objetivo actividad y desinflación, en lo fiscal hay por primera vez un intento de bajar el gasto público, cambió la política de financiamiento porque el mundo nos dijo que no podemos seguir financiando 3 puntos del PBI con ahorro externo y cambió la política cambiaria, porque es falso que con la flotación tenemos un tipo de cambio de equilibrio la flotación produce las políticas fiscal y monetaria condicionan."

"Se viene una economía mediocre"

Broda insistió en que los virajes que tomó el Gobierno en sus estrategias económicas hicieron subir el riesgo argentino con respecto a los otros países y aseguró que se avecina una "economía mediocre", pero que no impedirá un "probable" triunfo del oficialismo en las elecciones de 2019.

"Desde diciembre el riesgo argentino subió con respecto a otros países de la región porque hay incertidumbre, ¿cuál es el modelo económico? ¿El del Banco Central o el del jefe de Gabinete? En este contexto, la impresión que tengo es que se viene una economía mediocre. El Gobierno decidió la reelección de todos. Esa reelección se va a dar en una economía de control de daños, pero no va a ser el motor de un eventual triunfo, que es bastante probable", señaló.

En ese orden, el economista resaltó que en la Argentina persisten una marcada inestabilidad macroeconómica y un largo estancamiento, debido a que los sucesivos gobiernos postergaron la realización de las reformas estructurales que cree necesarias para "acabar con la decadencia".

"Argentina tiene dos problemas estructurales. Tiene inestabilidad macroeconómica y está atrapada en el estancamiento desde hace 60 años. No estamos haciendo los cambios estructurales necesarias porque el cambio de la fórmula de las jubilaciones hace caer 10 puntos de la imagen del Presidente. Estamos postergando las reformas", sostuvo.

Y concluyó: "Yo voté por Macri y lo voy a seguir votando, eso no quiere decir que esté conforme. Hasta hace tres meses conversaba bastante con el Presidente. Estoy decepcionado porque a pesar de que tomamos el rumbo correcto no tenemos el coraje para encararlo. No generamos la idea de que no podemos seguir decayendo."