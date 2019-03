Broda, Cavallo, López Murphy y Guillermo Calvo arman un plan para el próximo presidente

No estaba acordado pero la verborragia de Miguel Angel Broda lo dio a conocer. Un grupo de economistas de larga trayectoria en la vida política argentina está terminando de preparar un plan económico para presentarle a quien asuma como Presidente el próximo 10 de diciembre.

Broda dijo ayer en el almuerzo del Rotary Club donde se presentó como orador que él junto a sus colegas Domingo Cavallo, Guillermo Calvo y Ricardo López Murphy estaban preparando un plan para el próximo gobierno. "Hay un conjunto de economistas viejos que estamos trabajando para entregarle al próximo presidente un programa", señaló el economista.

López Murphy, que se enteró de este hecho por El Cronista, señaló que como adelantó Broda "somos un grupo más amplio" que está trabajando en un plan global. "Estamos pensando en una reforma estructural que abarque el régimen de distribución recursos a las provincias, el sistema previsional y el empleo".

Luego de calificar a la situación actual de la Argentina como "grave y delicada" el ex ministro de Economía y de Defensa de la Alianza señaló que el plan tiene como eje principal que el país solucionar "la raíz del problema que es más institucional y político que económico. La economía es solo una parte".

Aunque López Murphy se negó a nombrar quien más forma parte de este equipo y a dar más detalles del plan, el economista señaló que el programa que trabaja junto a los otros consultores y ex ministros también tiene una reforma laboral, y la búsqueda de una mayor inserción de Argentina en el mundo. "El sistema previsional tiene una combinación de dificultades. Al envejecimiento de la población en la Argentina se le agrega la informalidad. El blanqueo no sería una solución porque hay sectores económicos que sobreviven sobre la base de no pagar impuestos y de subsidios".

A diferencia de Broda y Calvo que vendrían a representar la consultoría y la academia respectivamente, López Murphy y Cavallo son los "ex ministros" del equipo. Quizás por eso entiende que hace falta un acuerdo político. "Si se quiere, es necesario un Pacto de la Moncloa. Entre nosotros hay un amplio consenso de los problemas, pero son las instituciones y la política los que lo van a solucionar".

Aunque evitó ahondar en detalles, quedó claro que a López Murphy lo preocupa el desfinanciamiento del Estado nacional. "Hay que definir el punto de los recursos a las provincias. Nadie dicen nada del fallo de la Corte, ni el gobierno anterior ni este, que traspasó los fondos a las provincias".