Brasil sigue trayendo buenas noticias: disminuye el déficit bilateral

Impulsada por la devaluación del peso en torno al 13,5% sólo en el mes de junio, la economía brasileña continúa absorbiendo exportaciones argentinas, que treparon 23,5% el mes pasado, con fuerte suba de las exportaciones locales de autos, autopartes, trigo, aceite de girasol, aluminio en bruto y vehículos de carga, entre otros productos.

En contraste, las importaciones de bienes desde Brasil se contrajeron 0,1% en el sexto mes del año, lo que contribuyó a mejorar el saldo de la balanza bilateral con el principal socio comercial.

Según el relevamiento mensual del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, en junio las exportaciones hacia la Argentina llegaron a u$s 1557 millones, lo que se tradujo en una contracción del 0,2%, comparado con el mismo mes del año anterior, mientras que las compras de bienes argentinos totalizaron u$s 1031 millones, 23,5% más en términos interanuales.Así, el último mes la balanza comercial de bienes transables entre ambos países tuvo un saldo negativo de u$s 526 millones, una notoria mejora respecto del mismo mes del año anterior, cuando el déficit había llegado a u$s 724 millones, esto es una reducción del rojo comercial del 27,3% año contra año.

Analizando las razones que explican el desempeño del comercio con el socio mayor del Mercosur en los últimos meses, un informe de Ecolatina consigna que “mientras que en mayo la mejora del déficit bilateral con Brasil se produjo por un desplome de las importaciones (19,3% interaual), la reducción del rojo del intercambio bilateral en junio provino del fuerte avance de las exportaciones a nuestro principal socio comercial (23,5% interanual), superando u$s 1.000 millones”.

En el acumulado del primer semestre del año, el intercambio biteral con Brasil llegó a u$s 14.011 millones, con u$s 5150 millones en bienes exportados, un avance del 12% respecto del mismo período de 2017, mientras que las importaciones tuvieron un monto de u$s 8861 millones (6,7%). De este modo, el saldo de la balanza comercial en la primera mitad del año fue de u$s 3711 millones, manteniéndose en niveles similares al año anterior.

Por su parte, un informe de Abeceb asegura que en los próximos meses “habrá que monitorear la situación de la economía real brasileña, independientemente de que la coyuntura argentina propiciara condiciones para un menor déficit comercial”.

Las estimaciones hablan de una desaceleración de la economía en ese país, inflación al alza y expectativas de mayor depreciación cambiaria. “En este escenario, los sectores argentinos más ‘Brasil-dependientes’, especialmente automotrices y autopartistas, y en menor medida el sector químico, ven desmejoradas sus perspectivas por menor demanda para sus exportaciones”, concluye Abeceb.