Brasil prevé importar menos trigo este año, pero más desde Argentina

La cosecha de trigo argentina concluyó con una producción de 16,5 millones de toneladas, la mayor de los últimos 47 años, según la última estimación del Ministerio de Agroindustria, y la apuesta tanto de los operadores locales como de los brasileños es que gran parte de lo que se exporte tenga como destino al principal socio del Mercosur.



Brasil, que suele comprar en el exterior la mitad del trigo que necesita para abastecerse, cerró 2016 con un alza de 32,8% en sus importaciones de trigo. Tras una cosecha interna que estuvo por debajo de lo calculado, el principal socio del Mercosur adquirió en el exterior algo más de 6,8 millones de toneladas del cereal. De ese total, el 57% (poco más de 3,9 millones de toneladas) se generaron en Argentina.



Para este 2017, la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) del vecino país prevé que sus compras externas de trigo bajarán 13% interanual, hasta 5,95 millones de toneladas, dado que calcula una producción local del grano llegue a 6,7 millones de toneladas, lo que sería récord.



Más allá de la baja interanual, si se concretan los guarismos, las compras externas de trigo en Brasil estarán 800.000 toneladas por encima del grano importado en 2015.



En ese marco, y con la excelente cosecha argentina, y la mejor calidad del grano en comparación al ciclo previo, estiman que las compras de trigo local se ubicarán entre 4,5 millones y 5 millones de toneladas, lo que representa más del 70% del total que Brasil prevé importar.



En los últimos meses, los esfuerzos de la cadena triguera local se focalizaron en recuperar espacios en el mercado brasileño. Hasta hace un lustro, Argentina representaba más del 80% del cereal que importaba el socio regional.



"La Argentina sigue siendo el proveedor clave en este tema; tendrá unos 14 millones de tonelada de trigo esta campaña, ciertamente de buena calidad, de los cuales alrededor de 8 millones de toneladas se destinará a la exportación", indicó la Conab en un reporte reproducido por el sitio especializado Fullcampo. El informe es previo a la estimación mensual de Agroindustria que el jueves remarcó que la cosecha triguera dejó 16,5 millones de toneladas. Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires calculó que la campaña produjo 15 millones, una fuerte recuperación tras años de intervención en el mercado triguero local.



Según datos de la Asociación brasileña de industrias del trigo (Abitrigo), Argentina les vendió 3,949 millones de toneladas del grano durante 2016. Diciembre último fue el tercer mes del año con mayor cantidad de cereal argentino enviado al vecino país: 436.691 toneladas, superado por julio y marzo del mismo año, y el valor promedio se ubicó en u$s 195,5 por tonelada FOB.



El segundo proveedor brasileño de trigo en 2016 fue Estados Unidos, con 1,2 millones de toneladas a un FOB de u$s 196 la tonelada; y el tercero fue Paraguay, que envió 956.000 toneladas y un valor FOB u$s 185,11 la tonelada.