Boudou se presentó en Tribunales

El ex vicepresidente Amado Boudou se presentó ayer en los tribunales federales de Comodoro Py para notificar su regreso al país, luego de la autorización judicial que recibió para viajar al exterior. Boudou se trasladó al Juzgado de Ariel Lijo y firmó un texto de cuatro líneas, donde dejó constancia de su "comparecencia", esto es su llegada a Buenos Aires, luego de unos días de vacaciones junto a su actual pareja, Mónica García de la Fuente.

El ex funcionario volvió de México, adonde viajó a fines de diciembre autorizado por el juez Lijo, quien lo investiga por la compra de la ex Ciccone Calcográfica, tras una breve escala en Rusia invitado por el embajador argentino en ese país.

Con un traje azul oscuro y una tupida barba, Boudou concurrió muy temprano a los tribunales de Retiro junto a su abogado Eduardo Durañona y en la mesa de entradas firmó la comparecencia.