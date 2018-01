Boudou se comparó con San Martín

El ex vicepresidente Amado Boudou se defendió ayer de las causas judiciales en su contra con una curiosa comparación, al recordar que "a San Martín lo echaron de Lima por corrupto". "Yo creo que nuestro Gobierno se animó a hacer muchas cosas y que está pagando más eso que esta cuestión. Haberse animado a hacer muchas cosas le valió una guerra con los poderosos", opinó el reciente excarcelado ex funcionario. Entre otras cosas, en el canal A24, Boudou aseguró que "había mucha gente interesada en que Ciccone tuviera un status diferente" y también respaldó la investigada adquisición de vehículos de alta gama que hizo durante su gestión en el Ministerio de Economía: "Son autos que aún hoy se usan. Los precios estaban bien, la compra se hizo por una subasta y por el monto ni siquiera se requería mi firma", detalló.

"Vivo con dificultades", sorprendió el ex Vice, al afirmar que junto se mudó a un departamento de Barracas que le presta un amigo. "Nos tuvimos que mudar con mi mujer (la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente) porque la situación iba a ser más difícil en términos económicos", dijo. "Mucha gente deja pañales en la puerta de mi casa", sostuvo Boudou, que acaba de ser padre de mellizos. "Es un gran gesto", añadió el ex funcionario.