Boudou negó ante el juez conocer a Vandenbroele

El ex vicepresidente Amado Boudou declaró ayer ante la Justicia que es "ajeno" a las presuntas irregularidades en la renegociación de la deuda pública de Formosa con el Estado Nacional y responsabilizó por ello al mandatario provincial, Gildo Insfrán, al tiempo que insistió en que no conoce a quien figuraba como presidente de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele. Fue ante el juez Ariel Lijo, quien investiga la firma en el 2009 del contrato por $ 7,6 millones, en el marco de la causa por la compra venta de la ex Ciccone Calcográfica.

Boudou se desvinculó de las presuntas irregularidades en ese proceso y afirmó que una cláusula por la cual se pagaron intereses por esa renegociación llevada a cabo por The Old Fund fue a pedido del dirigente peronista que gobierna la provincia desde 1995. "Contrariamente a lo sostenido en la imputación que se me realiza, quien solicita la adenda al convenio que se firmara con fecha 10 de juno de 2009 entre el ministro (de Economía, Carlos) Fernández y el gobernador Insfrán fue precisamente este último quien solicitó la adenda y sus términos a través de la nota del 24 de febrero de 2010", sostuvo Boudou. "Niego terminantemente conocer a Vanderbroele como así también tener ningún tipo de relación con el mismo", acotó el ex Vicepresidente.