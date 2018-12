Boudou libre: pagó $1 millón y se fue a su casa con tobillera electrónica

El ex vicepresidente Amado Boudou salió hoy en libertad desde el penal de Ezeiza, poco después de las 18.30, luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 resolvió liberarlo bajo fianza, aunque deberá usar una tobillera electrónica y no podrá salir del país.

Boudou abandonó el penal de Ezeiza tras el pago, además, de un millón de pesos, como lo estableció el tribunal oral que lo juzgó.

“Voy a seguir defendiendo mi inocencia. Es un fallo de 400 páginas donde han tratado de escribir lo ‘inescribible’”, subrayó Boudou en declaraciones a la prensa al salir de la cárcel.

A la obligatoriedad de uso de pulsera electrónica y el pago de una caución, se suma como condición para quedar en liberta la imposibilidad de alejarse de su domicilio más de 100 kilómetros.

La excarcelación se hizo efectiva cerca de las 19:30, luego de que sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort depositaran la fianza. Al salir de Ezeiza, donde lo esperaban entre otros el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, Boudou dijo que estaba ansioso por encontrarse con su familia.

El ex vicepresidente cuestionó también al ex integrante del TOF 4 Pablo Bertuzzi, que ahora pasó a la Cámara Federal, y sostuvo que “obtuvo un ascenso a partir de sacar una sentencia que es totalmente arbitraria” en su contra por la venta de Ciccone.

“Durante el período previo, todo el cronograma de mi juicio tuvo que ver con la cuestión electoral y no judicial. Las pruebas que no nos dejaron aportar, que las usaron en la parte de instrucción, indican que la plata era de (Rául) Moneta”, enfatizó.

La excarcelación de Boudou se produjo luego de que el juez federal Ariel Lijo procesara al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por haber levantado la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica que el ex vicepresidente Boudou adquirió de forma ilegal, por lo que se considera que la investigación se encuentra cerrada y no puede ser obstaculizada.

El pasado 7 de agosto, los jueces habían encontrado a Boudou "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" y lo condenaron a prisión, más una multa de $ 90.000 e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por la compra de Ciccone Calcográfica.