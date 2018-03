Bossio votará a favor y dijo: “Fuimos derrotados por la peor lacra del sistema financiero internacional"

El diputado Diego Bossio, líder del Bloque Justicialista, adelantó hoy que su espacio apoyará el proyecto del Poder Ejecutivo que habilita el pago de la deuda a los fondos buitre, y cuestionó a quienes “apuestan al fracaso” del gobierno de Mauricio Macri.



“Nosotros no apostamos al fracaso, porque quien apuesta al fracaso de un gobierno apuesta al fracaso de todos. Eso nos decía Néstor Kirchner sobre quienes apostaban al fracaso del primer canje de la deuda”, planteó Bossio, que fue director de la ANSeS durante el gobierno de Cristina Kirchner y como diputado abandonó este año el bloque del Frente para la Victoria-PJ.



El referente del peronismo dialoguista, que firmó junto a sus pares de bloque el dictamen de mayoría sobre el proyecto -con disidencias-, afirmó que el país “ha sido derrotado por la peor lacra del sistema financiero internacional”, en alusión a los fondos buitre, y que “frente a eso hay un nuevo capítulo a cerrar en la Argentina‘.



“No creemos que esto venga a resolver ni que sea tan lineal el efecto de modo que baje un punto la tasa de interés y se empiecen a resolver los problemas de la Argentina”, aseveró Bossio, y resaltó que, en cambio, el Gobierno debe darle prioridad a “la industrialización, el trabajo, la inclusión, el impuesto a las Ganancias y los jubilados”.



“Las negociaciones nunca son perfectas, sino posibles, imponen a las dos partes. Y a priori advertimos que hay buena fe en quienes han negociado, pero no fuimos parte de esa negociación”, se quejó Bossio.



Subrayó las modificaciones al texto que impulsó su bancada a cambio del prestar acuerdo al proyecto gubernamental.



Mencionó la modificación del artículo 5 del proyecto “sobre las sentencias firmes‘ y el ‘límite al endeudamiento‘ para que “los recursos que no se utilicen no sean productos de nueva deuda”, porque en el Presupuesto 2016 ya hay una autorización para endeudarse por “560 mil millones de pesos y 54 millones de dólares, según los artículos 34 y 38‘.



“Cincuenta y cuatro millones de dólares aprobados en el Presupuesto para hacer obras es más que suficiente y que inclusive habrá que revisar”, aseveró Bossio.

