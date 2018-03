Bossio, cada más lejos del kichnerismo: señaló a CFK como responsable de pauta publicitaria en 678

El diputado nacional por el bloque Justicialista y ex titular de la Anses Diego Bossio involucró hoy a la ex presidenta Cristina Fernández en la distribución de los fondos estatales a través de pauta publicitaria y afirmó que "nunca" el organismo puso "un peso" en publicidad no tradicional, sino que le pagaban a los canales.

"No distribuíamos la publicidad conforme a los criterios de la organización de Anses. Hay un decreto del 2011 que marca que la pauta publicitaria de la Anses tenía que tener acuerdos, tenía que ser diseñada por la Secretaría de Medios de la Nación, y entiendo que sigue funcionando de esta manera porque el decreto no se derogó, que es el organismo que decide dónde poner pautas publicitarias", indicó en el marco de la polémica por los supuestos millonarios contratos del Estado con la TV Pública en la anterior gestión.

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, denunció días atrás que en 2015 la Anses le giró 30 millones de pesos al programa 6,7,8 y aseguró que la productora Pensado Para Televisión (PPT) recibió parte de ese dinero de manera "irregular".

"Nunca pusimos un peso en ningún PNT, nosotros poníamos recursos en América, Canal 7, Telefe, canal Trece y canal 23 y después los propios canales distribuían los recursos conforme a las pautas o las necesidades como quiera el canal, nosotros no poníamos recursos en un PNT. Siempre le pagamos a la Televisión Pública", expresó Bossio.

Consultado por radio La Red sobre si los PNT llegaron al programa 6,7,8 por decisión de la Secretaria de Medios de la Nación, Bossio dijo: "Las normas eran así".

En tanto, sobre quién daba la orden sobre la distribución de la campaña pública de la Anses, respondió: "En su momento hubo varios secretarios, estaba dentro del organigrama de la Jefatura de Gabinete de ministros".

Respecto a la responsabilidad de las decisiones, el ex funcionario dijo: "Claramente hay un diseño político, el Poder Ejecutivo es unipersonal, el único poder del Estado más allá de la Corte Suprema de Justicia que es colegiado es el Congreso de la Nación".

"¿El jefe de Gabinete respondía al Poder Ejecutivo que era la presidenta?" Cristina Fernández, insistió el Luis Majul, a lo que Bossio dijo: "Sí, no estoy diciendo nada nuevo".

FUENTE: Agencias Buenos Aires