Bossio apoyó la modificación jubilatoria y criticó los fallos de la Corte Suprema

Un panel de debate sobre las reformas a tratarse próximamente en el Congreso fue el escenario para un sugerente apoyo a los cambios en las jubilaciones por parte del diputado peronista Diego Bossio, ex titular de la ANSeS, quien criticó además a la Corte Suprema por los fuertes déficits que generaron sus fallos.

Sin vueltas, Bossio recordó que "las grandes crisis económicas argentinas fueron precedidas por fuertes problemas previsionales". En ese sentido, dijo que el déficit de la ANSeS seguirá subiendo en 2018 y planteó su queja por la no existencia de una Cámara Económica en la Corte Suprema. "Sus fallos no se discuten; ya decidieron sobre tarifas, sobre la coparticipación y el Fondo del Conurbano. Al final, parece que los malos de la película terminamos siendo los legisladores", justificó el ex titular de Anses en la última etapa del kirchnerismo.

El diputado compartió un panel en la 10a. Conferencia Anual de Ecolatina junto a sus pares Nicolás Massot (jefe del bloque del Pro), Luciano Laspina (presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda) y Marco Lavagna, del Frente Renovador. Allí, los legisladores coincidieron en que desde este lunes tendrán dos semanas febriles hasta el cierre del año, con el tratamiento de las reformas tributaria, laboral, previsional, el pacto fiscal, la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Presupuesto, entre otros. "Todo está orientado a conseguir más inversión y empleo", destacaron.

Massot defendió los cambios a la movilidad jubilatoria por la restricción presupuestaria. "A los que dicen que siempre (el ajuste) lo pagan los mismos, les respondemos que ahora vamos a tener un esquema sustentable", subrayó.

Además, en línea con la polémica por las declaraciones del lunes del oficialista Pablo Tonelli, el jefe del bloque dijo: "La movilidad es para que los jubilados no pierdan y, eventualmente, ganen".

Para Laspina, "estamos yendo a una fórmula moderna, igual que en otros países". "Es sustentable. Si la sociedad quiere que aumenten las jubilaciones hay que discutir a quiénes se les van a cobrar más impuestos o qué gasto dejamos de hacer", agregó. Además, el diputado santafesino por Cambiemos reconoció que el impuesto a la renta financiera "va a encarecer un poco el crédito" y evaluó que "la verdadera justicia social en el siglo XXI es el blanqueo de los trabajadores, incorporar al 35% que está hoy en la informalidad", acaso en un llamado al peronismo a acompañar la reforma laboral.

Lavagna, hijo del primer ministro de Economía del kirchnerismo y ahora asesor de Sergio Massa, adelantó su rechazo a los cambios introducidos para el régimen previsional, consideró que el déficit sólo se soluciona con "más puestos de trabajo" y criticó que "se ajustaron mucho las tarifas y ahora el rojo fiscal es más grande". "Los jubilados iban a recuperar poder adquisitivo en 2018 y, a partir de esta reforma, no. Se van a ahorrar $ 80.000 millones y hay un serio riesgo de litigios", analizó.