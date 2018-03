Bordet: "No tendríamos problema en apoyar la propuesta con los buitres"

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se refirió a la negociación que realiza el Gobierno con los fondos buitre y evaluó que “hay acuerdos que hay que hacer para garantizar gobernabilidad”.

“El presidente necesita poder llevar adelante su plan de gobierno y en una situación de este tipo hay que leer la letra chica pero en términos globales creemos que es necesario lograr políticas de acuerdo que destraben el acceso al crédito internacional, algo clave para poder desarrollar las obras que necesitamos”, añadió.

De esta manera el gobernador es el primero en pronunciarse a favor de la propuesta presentada a los buitres y que deberá ser aprobada en el Congreso.

Por otra parte, Bordet, en diálogo con el programa “Mañana es Mejor” de FM Blue, llamó a “dejar de lado antinomias” internas en el Partido Justicialista “que perjudican gestiones” y consideró que “hay acuerdos que hay que hacer para garantizar gobernabilidad”.

En cuanto a la situación del PJ, que el 8 de mayo elegirá nuevas autoridades, Bordet analizó que hay distintas posturas: “Hay un sector que piensa en adoptar políticas confrontativas, hay otro que plantea una especie de aggiornamiento y el gran sector mayoritario que plantea ser una oposición seria, responsable, que garantice gobernabilidad”.

Sobre quiénes podrían competir por la titularidad del partido, consideró que hay “3, 4 o 5 nombres referentes del justicialismo a nivel nacional que puede llevar adelante la conducción” que son de “ex gobernadores que tienen experiencia, capacidad en estar en el congreso partidario o haber estado dentro del consejo nacional”.

Al respecto, Bordet mencionó al ex gobernador de Entre Ríos, “Sergio Urribarri”, al ex gobernador de San Juan, “José Luis Gioja” y al ex gobernador bonaerense, “Daniel Scioli”, a quien no desestimó pese a haber perdido el ballottage presidencial “porque estos son cargos partidarios”.

“El justicialismo es un partido de gobierno. Cuando somos gobierno quien conduce es quien tiene el poder territorial, pero cuando somos oposición es diferente”, argumentó Bordet.